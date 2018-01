Calciomercato Barcellona | Coutinho ha firmato!

Calciomercato. Coutinho al Barcellona - ci guadagna anche l'Inter : Operazione pronta a sconvolgere il mercato di gennaio, Barcellona ancora protagonista. Dopo la cessione record di Neymar al Paris Saint Germain e l'arrivo di Dembelé dal Borussia Dortmund, i blaugrana ...

Calciomercato Napoli / News - ag. Aleix Vidal : sta bene al Barcellona - non si muove (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Simone Verdi è la priorità di De Laurentiis, Aleix Vidal invece è una ipotesi difficile(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...

Calciomercato Barcellona - in cinque possono partire a gennaio : i nomi - occasioni per le italiane : I quotidiani catalani l’hanno gia’ ribattezzata “Operacion Salida”. A fronte dei possibili arrivi di Yerri Mina e Coutinho, il Barcellona potrebbe sfoltire la rosa a gennaio e i principali indiziati sono cinque. Rafinha Alcantara, rientrato dopo uno stop per infortunio di otto mesi, reclama spazio e potrebbe trovarlo altrove: il Celta Vigo, dove ha gia’ giocato nella stagione 2013-14 agli ordini di Luis Enrique, lo ...

Calciomercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

Calciomercato - il Barcellona non molla e ci riprova per Coutinho : ROMA - Il Barcellona ci riprova con Coutinho . Il club blaugrana è tornato alla carica per ingaggiare il brasiliano del Liverpool . E non intenderebbe badare troppo a spese, stando a quanto riporta il ...

Calciomercato Roma - si avvicina il colpo dal Barcellona - l’agente svela : “veniamo anche in prestito” : Calciomercato Roma – La Roma è alla ricerca di un esterno di difesa. I giallorossi hanno messo nel mirino Matteo Darmian ma soprattutto Aleix Vidal, ai margini del Barcellona ed ex pallino di Monchi. Il suo procuratore per l’Italia ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Teleradiostereo’: “Confermo l’interesse per il giocatore da parte della Roma, ne ho già parlato con Monchi. Aleix, del resto, ...

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

Calciomercato - Iniesta : 'Il mio ultimo Real-Barcellona? Non so - spero di no' : ROMA - 'Non saprei dire se quello di sabato sarà il mio ultimo 'clasico' nel Bernabeu, spero di no. Offerte per il futuro? Si parla spesso di queste cose. Adesso non penso ad altro che alla sfida di ...

Calciomercato Barcellona - pronta l'alternativa a Coutinho : Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', se dovesse fallire l'operazione Coutinho, il Barcellona concentrerebbe i propri sforzi su Oyarzabal della Real Sociedad.

Griezmann-Barcellona - Emre Can-Juve - Mascherano-Hebei : si accende il Calciomercato : Doveva essere un calciomercato low profile, quello di gennaio. E invece sarà caratterizzato da una serie di possibili illustri movimenti, considerando l'appeal dei protagonisti presenti. La lista è ...

Calciomercato Barcellona - tutto su Griezmann : incontro con la famiglia del francese : Calciomercato Barcellona, tutto su Griezmann: incontro con la famiglia del francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Barcellona, tutto SU Griezmann – Siamo ancora a metà dicembre e c’è ancora più di metà stagione da disputare, ma le grandi d’Europa stanno già pensando anche alla stagione prossima. Il Barcellona, reduce i ...

Barcellona - occhi in Italia per il prossimo Calciomercato : la situazione : Javier Mascherano ha le valigie pronte, destinazione Cina, e il Barcellona si sta gia’ guardando intorno per trovare un sostituto. Ernesto Valverde vorrebbe Înigo Martinez della Real Sociedad ma i blaugrana, riferisce “Marca”, preferirebbero optare per uno fra Stefan De Vrij e Daley Blind. Il primo e’ in scadenza di contratto a fine stagione con la Lazio ed e’ stato osservato da vicino dal ds Robert Fernandez in ...

Il Calciomercato in Europa si accende : via vai Barcellona - occhio al colpaccio di Mourinho : Al Barcellona si sono rassegnati: Javier Mascherano andra’ via a gennaio. Secondo la stampa catalana, l’offerta dell’Hebei Fortune e’ irrinunciabile per il Jefecito: 6 milioni di euro a stagione e soprattutto un posto da titolare che gli garantirebbe la necessaria continuita’ per arrivare pronto al Mondiale. L’accordo dovrebbe chiudersi la prossima settimana, al Barca andranno cinque milioni di euro per il ...