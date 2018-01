Calciomercato | Aubameyang va in Cina | tutti i dettagli economici dell’accordo

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Aubameyang vicino alla Cina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

Calciomercato Milan - Aubameyang strizza l'occhio all'Atletico : L'attaccante gabonese ha parlato del suo futuro in alcune dichiarazioni a 'Ouest France': 'L' Atletico Madrid ? Tutti sanno che stanno cercando calciatori in giro per il mondo, penso che Griezmann ...

Calciomercato Milan/ News - Aubameyang si allontana : pronto il rinnovo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Gennaro Gattuso si dimette? Smentite le voci su questa possibilità circolate nella giornata di ieri.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Calciomercato MILAN / News - Aubameyang si allontana : rinnovo con il Dortmund ad un passo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club rossonero: Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei grandi obiettivi della società, sarebbe molto vicino al rinnovo con il Borussia Dortmund(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 16:10:00 GMT)

Calciomercato Milan - Aubameyang si può liberare : MilanO - Una suggestione più che una vera e proprio trattativa. Però, se gli errori del passato servissero per non essere ripetuti, il Milan un pensiero dovrebbe farlo. Aubameyang è sempre più ai ...

Calciomercato Milan/ News - sogno Aubameyang - Biglia torna in Argentina? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club rossonero in vista della finestra di mercato di gennaio(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 03:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Aubameyang : trattativa difficile ma arriva un indizio : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal deludente pareggio contro il Benevento, la squadra rossonera fino al momento ha disputato una stagione negativa e ben al di sotto delle aspettative, l’esonero di Montella e l’arrivo di Gattuso non ha prodotto gli effetti sperati ma serve tempo al tecnico per provare a risollevare la squadra. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, si sta pensando di intervenire ancora ...

Calciomercato Milan/ La Mantia : Aubameyang? qui non farebbe la differenza (esclusiva) : Calciomercato Milan: intervista esclusiva al procuratore Giorgio La Mantia sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa rossonera. (Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 07:17:00 GMT)

Calciomercato Milan - sorprendente colpo di scena su Aubameyang : Il Milan è molto attivo sul mercato in vista della riapertura della sessione invernale; la squadra rossonera ha alquanto deluso in questo inizio di stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Ci si aspettava sicuramente molto di più dal tandem André Silva-Kalinic; il giocatore portoghese è ancora a digiuno in campionato e non sembra avere trovato la giusta condizione. La dirigenza rossonera, dunque, si è messa alla ricerca di ...