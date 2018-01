: #Calcio #SerieA 2017-18: tutto sulla 20^ giornata (5-6 gen.2018), aspettando il posticipo #CagliariJuve (sab. h 20.… - Sportflash24 : #Calcio #SerieA 2017-18: tutto sulla 20^ giornata (5-6 gen.2018), aspettando il posticipo #CagliariJuve (sab. h 20.… - CybFeed : #BreakingNews Calcio: posticipo, Roma-Atalanta 1-2 - NotizieIN : Calcio: posticipo, Roma-Atalanta 1-2 -

Con grande fatica,la Juve si mantiene a -1 dal Napoli vincendo solo nel finale in casa di un ottimo(0-1). Emozioni subito in avvio: Dybala 9' coglie la traversa su punizione; al 17' palo di Bernardeschi su un tiro-cross. Ma la squadra di Lopez non sta a guardare: Pavoletti di testa dà i brividi a Sczeczny, pronto a deviare sul palo un tiro da vicino di Farias (44'). Ad inizio ripresa, Dybala ko per infortunio, Allegri lo sostituisce con Douglas Costa, cambio decisivo: al 74' azione sul fondo e assist per Bernardeschi, solo.(Di sabato 6 gennaio 2018)