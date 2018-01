: Calcio: posticipo, Roma-Atalanta 1-2 - NotizieIN : Calcio: posticipo, Roma-Atalanta 1-2 - CalcioIN : #CAGLIARI-#JUVENTUS Streaming #Rojadirecta, come vederla Gratis Online | Calcio Serie A Posticipo 20a giornata - spaziocalcio : #RomaAtalanta è il primo posticipo alle ore 18, le ultime news e le probabili formazioni #SerieA - magazinepragma : #Cagliari vs #Juventus: forma ed almanacchi del posticipo di #SerieA -

Un'pimpante rovina la Befana allache cede all'Olimpico 1-2 ai bergamaschi. Per i giallorossi è la seconda sconfitta in tre partite (sabato scorso pari in casa con il Sassuolo). Micidiale uno-due iniziale della squadra di Gasperini: Cornelius parte in contropiede (14'), si libera di Fazio e batte Alisson di sinistro; poco dopo (19') Gomez manda al tiro De Roon che insacca,complice una deviazione di Manolas.Freuler (37, palo) sfiora il tris Proprio al 45' secondo giallo a De Roon Segna Dzeko (56'),ma l'resiste(Di sabato 6 gennaio 2018)