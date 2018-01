: RT @TCAbruzzo: ??? Campionato Allievi Provinciali Teramo Girone A ?? Netta vittoria della Torrese sulla Valle del Vomano nell'anticipo della… - Goolbooksrl : RT @TCAbruzzo: ??? Campionato Allievi Provinciali Teramo Girone A ?? Netta vittoria della Torrese sulla Valle del Vomano nell'anticipo della… - TCAbruzzo : ??? Campionato Allievi Provinciali Teramo Girone A ?? Netta vittoria della Torrese sulla Valle del Vomano nell'antici… - calciolive_rtm : La sfida fra A.C.ChievoVerona e Udinese Calcio 1896 ha regalato una chicca statistica ???????? -

Mazzarri inaugura la sua panchina con un perentorio 3-0 sul. I granata scendono in campo determinati felsinei,invece,svogliati.Toro pericoloso al 18'con Niang e in gol con un gran colpo di testa di De Silvestri al 38'.Inizio ripresa confuso: l'arbitro Damato, con l' ausilio del Var, assegna un rigore al, Sirigu para su Pulgar e subito dopo Niang raddoppia (53').I granata non demordono e Acquah sfiora il tris che arriva all'85' con Iago Falque.Il risultato porta il Toro a raggiungere Fiorentina e Udinese.(Di sabato 6 gennaio 2018)