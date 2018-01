Cagliari-Juventus 0-1 | Bernardeschi - highlights

Live Cagliari-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : anche Khedira infortunato. Al suo posto Mandzukic : A tra poco con il Live Cagliari-Juventus Notizie sul tema Cagliari-Juventus diretta TV e Live streaming gratis oggi 6 gennaio, ecco dove vedere il match Probabili formazioni Cagliari-Juventus: ...

Live Cagliari-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : Bernardeschi sblocca il match

Cagliari-Juventus - Dybala esce in lacrime per infortunio muscolare : TORINO - Juventus in ansia per Paulo Dybala. Il numero 10 è stato costretto a uscire al 50' di Juventus-Cagliari per un problema muscolare. La Joya era impegnato in un allungo, quando ha sentito ...

Pagelle Cagliari-Juventus 0-1 : decide Bernardeschi - che assist Douglas Costa : 1/11 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Juventus vittoriosa a Cagliari tra mille polemiche : Bernardeschi segna - ma poi “para” in area di rigore - il Var s’addormenta : 1/12 LaPresse/Alessandro Tocco ...

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato finale 0-1) streaming video e tv : vittoria esterna dei bianconeri! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Calcio : posticipo - Cagliari-Juventus 0-1 : 22.40 Con grande fatica,la Juve si mantiene a -1 dal Napoli vincendo solo nel finale in casa di un ottimo Cagliari (0-1). Emozioni subito in avvio: Dybala 9' coglie la traversa su punizione; al 17' palo di Bernardeschi su un tiro-cross. Ma la squadra di Lopez non sta a guardare: Pavoletti di testa dà i brividi a Sczeczny, pronto a deviare sul palo un tiro da vicino di Farias (44'). Ad inizio ripresa, Dybala ko per infortunio, Allegri lo ...

Cagliari-Juventus - clamoroso rigore non concesso ai sardi : adesso qualcuno dia delle spiegazioni! [VIDEO] : Cagliari e Juventus sono in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, un match che sta regalando grosse emozioni. Partita più difficile del previsto per la squadra di Massimiliano Allegri, in grande difficoltà già dai primi minuti. La gara si sblocca al 74′, grande giocata di Douglas Costa che serve perfettamente Bernardeschi che non può sbagliare. Qualche minuto più tardi un episodio clamoroso, fallo di mano netto da parte di ...

Cagliari-Juventus - Pavoletti sicuro : "Un gol possiamo farlo" : Le parole dell'attaccante dopo il primo tempo contro i bianconeri CAGLIARI JUVENTUS/ Queste le dichiarazioni rilascite da Pavoletti a 'Premium Sport' dopo il primo tempo di Cagliari-Juventus terminato a reti inviolate: 'Dobbiamo tenere questi ritmi, stiamo giocando bene creando difficoltà quando ripartiamo. possiamo segnare un gol, ci ...

INFORTUNIO DYBALA/ Esce in lacrime durante Cagliari-Juventus : stiramento al quadricipite femorale? : Paulo DYBALA si è infortunato durante il secondo tempo di Cagliari - Juventus. L'argentino si è sentito tirare la gamba destro e ha chiesto subito il cambio. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 22:19:00 GMT)

LIVE Cagliari-Juventus 0-1 : Bernardeschi - highlights : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Serie A. Alle 20.45 alla Sardegna Arena il Cagliari sopita la Juventus per un match che può risultare importantissimo per i bianconeri che hanno bisogno dei 3 punti per non perdere terreno dal Napoli capolista, che in giornata ha liquidato il Verona con 2 reti. Ma anche la formazione sarda ha bisogno di punti per raggiungere il prima possibile l'ipotetica quota salvezza e giocare così in ...

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming video e tv : colpo di scena - si fa male Dybala! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:49:00 GMT)

LIVE Cagliari-Juventus - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-0 - legni per Dybala e Bernardeschi - Szczesny fa due miracoli! Termina il primo ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Cagliari-Juventus, posticipo serale della ventesima giornata, prima di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2017-2018 : cronaca in tempo reale, minuto ...

Live Cagliari-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : Szczesny miracoloso su Pavoletti