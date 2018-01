Brinamento e sublimazione

Leggi la notizia su ideegreen

(Di sabato 6 gennaio 2018), un passaggio di stato meno ovvio di altri, che può apparire magico in un certo senso e che, con il suo nome, evoca indubbiamente la brina. Quel “ghiaccio” che si forma sull’erba quando fa così freddo che il vapore acqueo che “aleggia” nell’aria non resta vapore ma si trasforma in una miriade di aghetti di ghiaccio. Essi, quando si depositano sull’erba o sulle foglie, formano una sorta di “peluria” bianca, di ghiaccio fragilmente soffice. (altro…)Idee Green.