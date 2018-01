: Bolzano: madre salva figli dalle fiamme - NotizieIN : Bolzano: madre salva figli dalle fiamme - giornaleladige : Madre e figlia sono state trovate abbracciate sotto la valanga La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo - gfdonne : #gfgiornali Trovate assieme sotto la neve, Procura Bolzano apre fascicolo - gfboard : #gfgiornali Trovate assieme sotto la neve, Procura Bolzano apre fascicolo -

Una donna di 43 anni hatoi suoi duedi sette e di 5 anni. L'incendio è divampato davanti alla porta del loro appartamento in un condominio nel rione Klavenz di Caldaro in provincia di. I bambini e la donna, che ha riportato le ustioni più serie ma non è in pericolo di vita, sono stati trasportati all'ospedale di. Sul posto per spegnere lesono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Caldaro e dei centri limitrofi.(Di sabato 6 gennaio 2018)