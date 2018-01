Bollette a 28 giorni - ecco le regole sui rimborsi e sul ritorno del «mese» : I consumatori: le compagnie alzano le tariffe, pronti ai ricorsi. La fatturazione a 28 giorni ha consentito agli operatori maggiori incassi dell’8,6% all’anno

Bollette 28 giorni - l’Agcom vuole maxi risarcimenti per gli utenti : (Foto: pixabay.com) l’Agcom non si accontenta della multa da 1,16 milioni inflitta ai principali operatori che applicano la fatturazione a 28 giorni ma, in base ad uno studio più approfondito, ha calcolato che le somme pagate in eccesso corrispondono a 1,19 miliardi di euro, tanti quanti dovranno essere rimborsati a chi ha usufruito di servizi di telefonia, internet e pay tv. Come riporta il Sole 24 Ore, secondo il garante lo storno dovrà ...

Bollette - possibile rimborso per la fatturazione a 28 giorni : ... una fatturazione che ha creato forti malumori tra i consumatori, costretti a pagare 13 mensilità all'anno e che ha sollevato talmente tante polemiche da diventare una questione persino politica. Un ...

Bollette a 28 giorni : chi ha diritto al rimborso e come chiederlo : Le Bollette a 28 giorni utilizzate da alcune compagnie telefoniche, tra cui Tim, Wind, Vodafone e Fasteweb, è stato uno dei temi che più hanno fatto discutere nell'ultimo periodo. Il '...

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Fine delle Bollette con scadenza a 28 giorni - presentato emendamento al decreto fiscale : Lo stop alle bollette a 28 giorni riguarderà “imprese telefoniche, tv e servizi di comunicazione elettronica” con l’esclusione di promozioni non rinnovabili o inferiori al mese. Lo prevede l’emendamento presentato dal relatore al decreto fiscale, Silvio Lai, confermando che sono escluse ad esempio gas e luce perché “i costi sono vincolati ai consumi”. Gli operatori … Leggi tutto "Fine delle bollette con ...

Bollette - il trucco dei colossi tlc Stop ai 28 giorni? Pronti i rincari Ecco come funziona il "giochetto" : Recepita dalla Legge di Bilancio 2018 la norma che dà tempo fino al 4 aprile alle compagnia di telefonia mobile e fissa e di pay-tv di tornare dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili o multiple di un mese. Possibili anche rimborsi in caso di inadempienza, ma chi si attendeva sconti resta deluso: gli aumenti applicati in questi mesi resteranno e i rimborsi scatteranno solo in caso di mancato adeguamento al “nuovo” regime. Così i milioni di ...

Bollette ogni 28 giorni - multa di 1 - 16 milioni agli operatori (che però se ne fregano) : La guerra aperta tra Agcom e operatori Telco non accenna a fermarsi e, anzi, si arricchisce di un nuovo capitolo. È di questa mattina infatti la notizia della multa da 1,16 milioni di euro che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di infliggere a TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, per aver continuato a fatturare le loro offerte ogni 28 giorni piuttosto che su base mensile, come stabilito per legge. La multa era ...

Bollette a 28 giorni - 1 miliardo da restituire ai consumatori. L'iniziativa : 'La politica deve intervenire entro fine legislatura con una legge che disciplini in modo puntuale e una volta per tutte il diritto degli operatori a rimodulare le tariffe. Da solo l'emendamento anti ...

AgCom : multaTIM - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per fatturazione Bollette a 28 giorni : (Teleborsa) - L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha multato gli operatori TIM , Vodafone , Wind Tre e Fastweb per il m ancato rispetto dell'obbligo di cadenza mensile nella fatturazione . ...

