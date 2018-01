Bob a 2 | Coppa del Mondo 2018 | Justin Kripps beffa i tedeschi ad Altenberg

Bob femminile - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Kaillie Humphries vince su Greubel Poser e prova la fuga in classifica : Torna la Coppa del Mondo di bob femminile dopo la sosta natalizia e lo fa con la vittoria di Kaillie Humphries sulla pista di Altenberg. Con questo successo la canadese allunga in classifica generale su Elana Meyers Taylor che si ferma in undicesima posizione, dopo una prima manche davvero deludente. Seconda posizione per la statunitense Jamie Greubel Poser staccata di 69 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Anna Koehler a 90 ...

Bob - Coppa del Mondo 2018 : si torna in gara ad Altenberg. I tedeschi a caccia di grandi risultati : torna in pista la Coppa del Mondo di bob dopo una lunga pausa a cavallo tra le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno. Il massimo circuito internazionale va in scena con una due giorni tra sabato e domenica sul catino teutonico di Altenberg. Saranno proprio i padroni di casa tedeschi gli uomini da tenere più d’occhio per quanto riguarda le gare al maschile (bob a 2 e bob a 4). Nel 2 Francesco Friedrich ha conquistato ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo 2017-2018 : Johannes Lochner beffa tutti ad Igls. Bertazzo sul podio in Coppa Europa : Si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo di bob che in questo week-end è stata disputata sul catino austriaco di Igls. Nel bob a 4, come in tutte le altre gare, si è assegnato anche il titolo europeo: a trionfare è stato il tedesco Johannes Lochner, che con una gran seconda run, ha beffato tutti i rivali. Sul podio anche il canadese Justin Kripps, davvero in forma in questo inizio di stagione, a 15 centesimi, e l’altro teutonico, ...

Bob - Coppa del Mondo 2017-2018 : Francesco Friedrich vince la tappa e l’oro europeo ad Igls - sul podio due canadesi : Francesco Friedrich è tornato alla sua maniera! Il teutonico torna al successo in grande stile: successo nella tappa della Coppa del Mondo di bob a 2 in quel di Igls (Austria) che vale doppio, si aggiunge infatti il titolo europeo. Per il fenomeno di Pirna quella odierna è una conferma: terzo oro a livello continentale dopo quello conquistato pochi mesi fa in quel di Winterberg e quello del 2015 a La Plagne. Il dominatore del 2 torna a far ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Stephanie Schneider supera Meyers Taylor e Jamanka e bissa il successo di Winterberg : La tedesca Stephanie Schneider si aggiudica la prova di Innsbruck di Bob a 2, quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2017-18. In coppia con Annika Drazek ha centrato il tempo complessivo di 1:46.28 e quelli di entrambe le manche (53.18 nella prima discesa e 53.10 nella seconda) staccando Elana Meyers Taylor di 36 centesimi e la connazionale Mariama Jamanka di 37 (grazie al secondo miglior tempo nella seconda discesa). Secondo successo di fila ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Stephanie Schneider supera Meyers Taylor e Jamanka e bissa il successo di Winterberg : La tedesca Stephanie Schneider si aggiudica la prova di Innsbruck di Bob a 2, quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2017/18. In coppia con Annika Drazek ha centrato il tempo complessivo di 1:46.28 e quelli di entrambe le manche (53.18 nella prima discesa e 53.10 nella seconda) staccando Elana Meyers Taylor di 36 centesimi e la connazionale Mariama Jamanka di 37 (grazie al secondo miglior tempo nella seconda discesa). Secondo successo di fila ...

Bob : niente Coppa del Mondo per la nazionale italiana. I convocati per la Coppa Europa a La Plagne : Cambio di programma per la nazionale italiana di bob, non del tutto convincente in questo avvio di stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo. Dopo la trasferta nordamericana e la quarta tappa di Winterberg, gli allenatori della squadra azzurra hanno deciso di disertare la quinta tappa del massimo circuito internazionale, in programma ad Igls nel week-end, e valida anche per l’assegnazione del titolo europeo. Il direttore sportivo ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo 2017-2018 : tripletta tedesca a Winterberg - vince Lochner. Buon 15mo Bertazzo : Torna a dettar legge la Germania nella Coppa del Mondo di bob a 4: la nazione dominante della specialità, dopo un leggerissimo appannamento nelle prime tappe in terra nordamericana, ha dato spettacolo al ritorno sul ghiaccio di casa, in quel di Winterberg. Arriva addirittura la tripletta per i teutonici sul budello situato nella Renania Settentrionale-Vestfalia: a trionfare è Johannes Lochner, che balza anche in testa alla classifica della ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo 2017-2018 : clamoroso a Winterberg - vince a sorpresa lo svizzero Bracher : Epilogo a sorpresa per la quarta tappa di Coppa del Mondo di bob a 2. A trionfare, al rientro in Europa del massimo circuito internazionale dopo un’apertura in grande stile in Nordamerica, è davvero un carneade della disciplina. Lo svizzero Clemens Bracher, esperto nel circuito minore, quello di Coppa Europa, al debutto riesce a centrare il colpo grosso con una rimonta splendida. sorpresa davvero per tutto l’ambiente: neanche gli ...

Bob femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Stephanie Schneider a sorpresa timbra la prima vittoria a Winterberg : Risultato a sorpresa in quel di Winterberg, dov’è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di bob femminile (il massimo circuito internazionale è tornato in Europa dopo un trittico in Nordamerica). Cambia il continente e cambia anche la nazionalità della vincitrice: è una padrona di casa infatti ad imporsi, la tedesca Stephanie Schneider conquista la prima vittoria in carriera facendo esplodere il pubblico sul catino ...

Bob - Coppa del Mondo 2017-2018 : parte da Winterberg la stagione europea con Justin Kripps e Johannes Lochner pronti alla fuga in classifica : Dopo il trittico nord-americano la Coppa del Mondo di Bob 2017/18 sbarca nel “vecchio continente” per dare il via alla campagna europea che andrà a concludere la stagione prima del salto in Corea del Sud per le Olimpiadi. Si parte con l’appuntamento di Winterberg, in Germania (più precisamente nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia) per la quintultima tappa di una stagione che si sta confermando quanto mai ...

Bob - Coppa del Mondo Winterberg 2017 : i convocati dell’Italia per la prima tappa europea della stagione : La Coppa del Mondo di bob giunge in Europa e per l’esattezza a Winterberg (Germania). Dopo le tappe negli Stati Uniti ed in Canada, sarà infatti il circuito tedesco, dall’8 al 10 dicembre, ad essere teatro della quarta prova della Coppa del Mondo 2017-2018. Il direttore tecnico Omar Sacco ha convocato 9 atleti per la trasferta teutonica dal 4 al 10 dicembre: Simone Bertazzo, Simone Fontana, Giovanni Mulassano, Costantino Ughi, ...

Bob - Coppa del Mondo 2017-2018 : avvio di stagione in salita per i colori italiani - serve una scossa immediata sin da Winterberg : Si sapeva che la stagione del bob azzurro non sarebbe partita tra particolari squilli di tromba, e il trittico nord-americano lo ha ampiamente confermato. Tra Lake Placid, Park City e Whistler, infatti, sono arrivati pochi risultati e, viceversa, conferme che c’è da migliorare soprattutto in vista di PyeongChang 2018 per provare a riportare in Italia una medaglia che manca da Torino 2006 con il Bob 2 di Gerda Weissensteiner e Jennifer ...

Bob - Coppa del Mondo 2017-2018 : a Whistler vincono Kasjanov e Spring - tra le donne prosegue il dominio canadese di Humphries : Si è disputato il terzo fine settimana di gare nella Coppa del Mondo di Bob 2017/18. Gli atleti hanno fatto a Whistler in Canada per l’ultimo appuntamento del trittico iniziale nord-americano. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le tre gare, che hanno confermato il grande equilibrio che regna sovrano in questa edizione. BOB A 4: Dopo un inizio di stagione contraddistinto da poca efficacia, l’equipaggio russo capeggiato da Alexander ...