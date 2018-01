Blocco dei mezzi per Tap | Confindustria rivendica diritto a impresa e lavoro

Smog Torino : da domani torna il Blocco dei diesel fino a euro 4 : A Torino da domani le auto diesel fino ad euro 4 compreso non potranno circolare in città: i valori di PM10 sono tornati sopra la soglia d’attenzione e sono quindi scattate le misure livello ‘arancio’, così come previsto dal protocollo regionale. fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell’aria sotto i livelli indicati dall’Unione europea, nel capoluogo piemontese dalle 8 alle 19 è in vigore il blocco dei ...

Twitter - l’esercito dei (falsi) terremotati che celebrano il rientro nelle case. Svelato il fake - gli account cancellati in Blocco : Sono finalmente tornati nelle loro case. Carla Minotta è rientrata il 27 dicembre. A Rossella Gengi era toccato un po’ prima, il 31 ottobre. Valerio Parente e Lucio Ruggero avevano rimesso piede nella loro abitazione rispettivamente lo scorso 13 e 6 ottobre. Costantino Varlo il 19 luglio e Noemi Samisi il 5 maggio. terremotati fortunati, verrebbe da dire, visto che solo il 40 per cento degli abitanti del Centro Italia colpiti dalle scosse ...

Smog Firenze : domani scatta il Blocco dei mezzi più inquinanti : Il Comune di Firenze e i Comuni dell'”agglomerato urbano” (insieme a Firenze sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) hanno emesso ordinanze perché siano osservati da domani, sabato 30 dicembre e fino al 3 gennaio 2018, il blocco dei mezzi più inquinanti e una serie di altre misure. “Si tratta – spiega Alessandro Manni, consigliere della Città Metropolitana ...

Smog Torino : da domani sospeso il Blocco dei diesel Euro 3 - 4 e 5 : A Torino potranno circolare nuovamente da domani le auto con motore diesel di classe Euro 3, Euro 4 ed Euro 5: secondo i dati di Arpa Piemonte, nei prossimi due giorni la quantità di micropolveri nell’aria di Torino non dovrebbe superare la soglia di 50 microgrammi al metro cubo. Fino al 29 dicembre è previsto il livello A, cioè livelli di PM10 sotto soglia d’attenzione. Sospese quindi le misure emergenziali volte a contenere ...

Smog Torino : scatta il Blocco dei diesel - fermi anche gli Euro 5 : A causa dei livelli di Smog registrati, a Torino scatta il blocco dei diesel: da domani non potranno circolare anche gli Euro 5. Nessuna decisione al momento per il 24 e il 25 dicembre: senza un provvedimento di revoca, resterebbero in vigore i divieti previsti a partire da domani. Ieri la media a Torino è stata di 122 mcg/mc, oltre il doppio del limite previsto per legge (50 mcg/mc) L'articolo Smog Torino: scatta il blocco dei diesel, fermi ...

Blocco dei redirect pubblicitari e tante altre novità per la versione beta di Google Chrome 64 : Google Chrome beta 64 arriva con varie novità fra cui un Blocco del redirect automatico degli ads e una nuova navbar bianca. L'articolo Blocco dei redirect pubblicitari e tante altre novità per la versione beta di Google Chrome 64 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Londra - Ryanair Blocco aereo. Le accuse dei viaggiatori. E ulteriori problemi : Gravi disagi con un aereo bloccato per neve a Londra Ryanair e pesanti denunce sulla gestione della situazione.

WhatsApp Down : l’app non funziona - Blocco dei messaggi! [AGGIORNATO] : Proprio in questo momento è stato reso noto WhatsApp Down: il servizio di messaggistica dalle 19:45 circa di questo Giovedì 30 Novembre sembra aver smesso di funzionare, senza dare agli utenti la possibilità di scambiare messaggi! Già su Twitter spopola l’hashtag #WhatsAppDown con tantissime segnalazioni: l’app si avvia ma c’è un blocco dei messaggi. WhatsApp ha funzionato fino alle 19.40 locali circa e da allora non è più ...

Sciopero dei taxi martedì 21 novembre : Blocco fino alle 22 : Dopo il nulla di fatto nell'incontro di ieri al ministero dei trasporti, i sindacati di categoria hanno indetto per oggi, 21 novembre, uno Sciopero nazionale dei taxi. I tassisti incroceranno le braccia fino alle ore 22, mentre Roma sarà lo scenario della manifestazione, con un presidio autorizzato dalle 10,30 alle 18 a Porta Pia, a cui parteciperanno delegazioni da tutte le ragioni.Le ragioni della protesta sono riconducibili alla ...

Smog Torino : domani Blocco dei Diesel Euro 4 : Dopo oltre quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti previsti di PM10, scatta domani il blocco del traffico a Torino: stop quindi alla circolazione dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro 0. Il divieto è valido dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 08:30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (salvoi veicoli gpl/metano che possono ...

Gasdotto - Salento militarizzato per la ripresa dei lavori : posti di Blocco per i No Tap : Imponente dispositivo di sicurezza per consentire il ripristino della recinzione danneggiata dagli scontri della scorsa primavera. Solo i residenti possono...

Pensioni a 67 anni - monito di Bankitalia e Corte dei Conti : 'Blocco sarebbe tragico' : 'Possibili singoli aggiustamenti, ma l'equilibrio del sistema va difeso' afferma in audizione il vice direttore generale di Via Nazionale Signorini -