Bimbo ricoverato | forse assunto hashish

Valle d’Aosta - Bimbo cade dalla seggiovia : ricoverato in Rianimazione a Torino : Un bimbo di 6 anni, di Busto Arsizio (Varese), è caduto ieri da una seggiovia a Torgnon, in Valle d’Aosta: adesso è ricoverato in Rianimazione, all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Trasportato in serata, in elicottero, a Torino, nella notte e’ stato sottoposto a Tac: nella caduta ha riportato la frattura di un femore e del bacino, contusione renale epatica e polmonare. Al momento non è previsto intervento ...

Milano - un altro Bimbo ricoverato per cannabis : E' ricoverato nel Reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo e "sta bene", secondo fonti della struttura, un bimbo di 7 anni al quale sono state riscontrate nel sangue tracce di tetraidrocannabinolo ...

A Milano ricoverato Bimbo di 20 mesi con tracce di cannabis nel sangue | : fuori pericolo il piccolo che sabato aveva avuto convulsioni e una crisi respiratoria per un'intossicazione da Thc. Dai primi accertamenti della polizia è emerso che il padre consumerebbe hashish ...

Milano : Bimbo ricoverato per intossicazione da cannabis - condizioni in miglioramento : Un bimbo di 20 mesi è ricoverato da sabato scorso all’ospedale Buzzi di Milano per un’intossicazione da tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis. L’ipotesi è che abbia ingerito un pezzo di hashish trovato nella sua abitazione di Sesto San Giovanni, nell’hinterland del capoluogo lombardo. Dal presidio pediatrico dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco fanno sapere che il bambino sta meglio anche se ...

Meningite - un caso nel Cuneese : ricoverato Bimbo di 8 anni : Nuovo caso di Meningite ieri in provincia di Cuneo. Un bambino di otto anni, residente a Piasco, in valle Varaita, e’ stato ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo che gli e’ stata diagnosticata l’infiammazione batterica. Il piccolo frequenta la terza elementare. L’Asl di Cuneo ha immediatamente attivato la profilassi antibiotica, che interessa tutte le persone che sono state a stretto contatto con ...

Sanità : Palermo - Bimbo di 11 anni ricoverato per meningite : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - Un bimbo di 11 anni della provincia di Messina è stato ricoverato questa notte all'ospedale Di Cristina di Palermo per meningite. Il ragazzino, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato a Palermo dal pronto soccorso di Milazzo dove è arrivato accusando u

Cerignola - Bimbo scambia un pezzo di hashish per cioccolato : ricoverato in ospedale. Aperta un’inchiesta : Lo ha trovato in giro per casa e, forse attratto dal colore assai simile, ha masticato e ingoiato un pezzettino di hashish certo che fosse un cioccolatino. Così ha rischiato di morire un bambino di 14 mesi. Il piccolo, che ha accusato gravi problemi respiratori, ora è fuori pericolo e si trova ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo si trovava nella casa dei suoi genitori a Cerignola, nel Foggiano, ...

Perugia - Bimbo di 6 anni ricoverato con la meningite : Un bambino di 6 anni, residente nel comune altotiberino di Citerna, è ricoverato da ieri nell'ospedale di Città di Castello con diagnosi di meningite meningococcica. Il bambino - riferisce un ...