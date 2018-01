Biathlon | IBU Cup 2018 | Uliana Kaisheva vince anche a Brezno-Osrblie davanti a Chevalier

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 : successi di Russia e Norvegia nelle staffette di Obertilliach : Ultima giornata della tappa di Obertilliach della IBU Cup 2017-2018. Il programma della giornata è stato aperto dalla staffetta singola, in cui la vittoria è andata alla Russia. Kristina Reztsova e Alexey Volkov, nonostante ben 3 errori nella prima serie da parte della 21 enne, hanno completato la prova con il tempo di 39’07″2, precedendo al traguardo la Francia (Julia Simon ed Emilien Jacquelin) di 37″. Sul terzo gradino ...

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 : a Obertilliach Malyskho e Karolin Horchler vincono la sprint. Bene le azzurre : 11esima Gontier - 16esima Oberhofer : La IBU Cup 2017-2018 di Biathlon in questo fine settimana fa tappa in Austria, più precisamente ad Obertilliach: nella seconda giornata di gare sono andate in scena le sprint. In campo femminile il successo va alla tedesca classe 1989 Karolin Horchler, all’ottavo successo individuale in Ibu Cup, precedendo di 6.6 secondi la giovane francese Julia Simon (1+0), terza posizione sul podio per la russa Uliana Kaisheva (0+0) distanziata di 14.3 ...

Biathlon - Junior Ibu Cup : Irene Lardschneider conquista l’individuale della Val Ridanna - quarta Eleonora Fauner : Non poteva aprirsi nel modo migliore il weekend di gare in Val Ridanna, dove sono impegnati i giovani biathleti che partecipano alla Junior Ibu Cup sulla pista che a fine gennaio ospiterà i Campionati Europei. Infatti nell’individuale 12.5 km femminile il successo è andato alla gardenese Irene Lardschneider, che con un solo bersaglio mancato nella terza serie (0+0+1+0) ha fatto registrare il miglior tempo. L’atleta classe 1998 delle ...

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 : a Obertilliach vincono Vetle Christiansen nella 20km e Monika Hojnisz nella 15km - bene Nicol Gontier - nona : La IBU Cup 2017/18 di Biathlon in questo fine settimana fa tappa in Austria, più precisamente ad Obertilliach per una serie di gare davvero importanti. La prima giornata ha visto la 20km maschile e la 15km femminile, vinte rispettivamente dal norvegese Vetje Sjaastad Christiansen e dalla polacca Monika Hojnisz, ma la notizia del giorno che la nostra Nicole Gontier, con il nono posto di oggi, sale in terza posizione nella graduatoria ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’IBU conferma le decisioni del CIO riguardanti la Russia : Settimana scorsa il Comitato Olimpico Internazionale ha sospeso il Comitato Olimpico Russo, dando al contempo una possibilità agli atleti puliti di partecipare individualmente ai Giochi di PyeongChang 2018 sotto la bandiera del CIO come indipendenti. Nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione dell’IBU (International Biathlon Union) ha preso atto di questa decisione, accettandone le conseguenze in vista dei Giochi. Al contempo, ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2017 : Kaisheva e Guigonnat bissano il successo nell’inseguimento. Gontier ottima quinta : Con i distacchi ottenuti nella sprint di ieri, si sono disputate nella giornata odierna le gare ad inseguimento di Lenzerheide, in Svizzera, valide per la IBU Cup 2017-2018 di Biathlon. Bissa il successo ottenuto nella prova di ieri la giovane russa Uliana Kaisheva. Una prova di carattere quella dell’atleta 23 enne, velocissima sugli sci e con solo due bersagli mancati nella prima e terza serie (1+0+1+0), risultato che le ha permesso di ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2017 : Uliana Kaisheva e Antonin Guigonnat vincono le due sprint. Nicole Gontier 13ma : Seconda giornata del weekend di Lenzerheide, in Svizzera, dove oggi si sono disputate le due sprint, femminile e maschile, valide per la IBU Cup 2017-2018 di Biathlon. Nella gara femminile, disputata in perfette condizioni di assenza di vento, a trionfare è stata la russa Uliana Kaisheva, che ha coperto i 7,5 km di gara con il tempo di 22’55″7. Una prova di forza quella dell’atleta 23 enne, velocissima sugli sci e precisa al ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2017 : la Francia domina la staffetta mista davanti a Russia e Germania - nona l’Italia : La Francia vince, o per meglio dire domina, la staffetta mista 2x6km femminile e 2×7,5km uomini di Lenzerheide valevole per la IBU Cup 2017/18. Il quartetto francese composto da Enora Latuilliere, Chloe Chavalier, Clement Dumont e Fabien Claude, infatti, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:15:40.8 con sei errori al poligono. Seconda posizione per la Russia (Irina Uslugina, Valeriia Vasnetcova, Petr Pashchenko e Alexander Povarnitsyn) ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2017 : la Norvegia si aggiudica la staffetta mista singola davanti a Francia e Russia - male la Germania : La Norvegia si aggiudica la staffetta mista singola relay di Lenzerheide valevole per la IBU Cup 2017/18. La coppia composta da Thekla Brun-Lie e Vetle Sjaastad Christiansen ha chiuso la prova con il tempo complessivo di 36:56.3 con quattro errori al tiro (due in apertura di Brun-Lie e due in chiusura di Christiansen). Alle loro spalle è arrivato il team francese con Julia Simon e Antonin Guigonnat a 8.5 secondi con ben nove errori al poligono. ...

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 – Sjusjoen : Francia e Russia conquistano le staffette miste - sesta l’Italia : Con un programma identico a quello della Coppa del Mondo, nella mattinata odierna a Sjusjoen in Norvegia sono andate in scena le prime staffette, la single mixed e la staffetta mista, per la IBU Cup di Biathlon 2017/18. Nella gara a coppie il successo è andato alla Francia, con la giovane Julia Simon e Antonin Guigonnat che si sono imposti utilizzando complessivamente sette ricariche e incorrendo in un giro di penalità. Piazza d’onore per ...

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 – Sjusjoen : Tarjei Boe e Denise Herrmann si impongono nella sprint - Gontier 18ma : Si è disputata oggi a Sjusjoen in Norvegia la seconda giornata di gare valide per la IBU Cup di Biathlon 2017/18 con le due gare sprint. Tra gli uomini il successo finale è andato al norvegese Tarjei Boe che ha chiuso (con un solo errore al tiro nella seconda serie, 0+1) con il tempo di 23:00.1, precedendo a parità di errori il connazionale classe 1992 Frederik Gjesbakk staccato di 23,7 secondi. Completa il podio di giornata il giovane ...

Biathlon - IBU Cup 2017-2018 – Sjusjoen : Jacqueline fa sua la 10km uomini - tra le donne Kaisheva vince la 7 - 5km con Gontier 17° : Ha preso il via a Sjusjoen in Norvegia la IBU Cup di Biathlon 2017/18 e per i colori azzurri non sono arrivate grandi notizie. Nella prima giornata in terra scandinava si sono corse la 10km maschile e la 7,5 femminile. Tra gli uomini il successo finale è andato al francese Emilien Jacquelin che ha chiuso (con un solo errore al tiro) con il tempo di 25:26.1. Secondo posto per il tedesco Johannes Kuehn staccato di 5,7 secondi, che paga a caro ...