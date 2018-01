Biathlon | Coppa del Mondo Oberhof 2018 | la composizione e le startlist delle staffette

Biathlon - classifica Coppa del Mondo 2018 : Martin Fourcade guadagna ancora su Johannes Boe. Lukas Hofer sale settimo : Martin Fourcade allunga ancora su Johannes Boe. Il francese ha realizzato la doppietta ad Oberhof, vincendo anche l’inseguimento davanti al rivale norvegese, che ora è a -38 in classifica generale di Coppa del Mondo. I due hanno fatto il vuoto nella graduatoria e con questa vittoria il transalpino, sempre a podio quest’anno, prova a mettere un po’ di distanza tra lui ed il secondo classificato. Terzo è lo sloveno Jakov Fak, ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo 2018 – Kuzmina allunga in testa - Wierer sale al quarto posto. : Anastasiya Kuzmina ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. La slovacca, grazie al doppio successo di Oberhof, ha ottenuto un buon vantaggio su Kaira Makarainen e Justine Braisaz mentre Dorothea Wierer sale al quarto posto. 1 Kuzmina Anastasiya SLOVAKIA 422 2 MAKARAINEN Kaisa FINLAND 375 3 BRAISAZ Justine FRANCE 368 4 Wierer Dorothea ITALY 318 5 HERRMANN ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo maschile 2018 : Martin Fourcade allunga su Johannes Boe! Ottavo Lukas Hofer : Martin Fourcade ha trionfato nella sprint di Oberhof. Si tratta della terza vittoria stagionale per il francese, sempre più leader della classifica generale della Coppa del Mondo. Il transalpino ha 492 punti ed ha potuto allungare su Johannes Boe, fermo a quota 460 e giunto terzo oggi alle spalle di Emil Hegle Svendsen. La lotta è ristretta a questi due protagonisti e domani avremo un altro capitolo nell’inseguimento di Oberhof. Il miglior ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : riparte la sfida tra Fourcade e Boe - Lukas Hofer e Dominik Windisch possono fare bene : Anastasiya Kuzmina, in campo femminile, ha iniziato il 2018 nel migliore dei modi, vincendo la sprint valida per la tappa di Oberhof della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Domani sarà il turno degli uomini, impegnati nello stesso format di gara con partenza alle ore 14.15. Come di consueto, i due nomi più attesi saranno quelli di Martin Fourcade e Johannes Boe, che stanno dando vita ad un bellissimo duello gara dopo gara. Il transalpino, ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kuzmina saldamente al comando! Wierer e Vittozzi in top ten : C’è sempre Anastasiya Kuzmina al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon 2018. La slovacca ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale nella sprint di Oberhof, letteralmente dominata dalla leader della graduatoria. Il suo totale è ora di 362 punti, ben 26 in più rispetto alla francese Justine Braisaz, oggi quinta. Terza, invece, è la finlandese Kaisa Makarainen. In classifica generale ci sono due italiane in ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la sprint femminile dell’incertezza apre le competizioni : Domani alle 12.30 prenderà il via la quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 a Oberhof, in Germania. La prima prova ad essere disputata sarà la sprint femminile, che potrebbe andare a delineare i valori in campo dopo un mese di dicembre in cui, di fatto, nessuna è realmente riuscita a fare la differenza sulle avversarie in maniera costante, nonostante alcune fiammate arrivate da diverse atlete. Nonostante alcune incertezze degli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player , con la possibilità di seguire tutto in diretta anche Eurovisionsports , offerto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Riparte la Coppa del Biathlon 2017/2018: Oberhof, in Germania, ospiterà la quarta tappa stagionale, la prima del mese di gennaio che vedrà protagoniste anche Ruhpolging e Anterselva, per un trittico di Classiche che ci condurrà fino alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Dopo la pausa natalizia, gli atleti riprenderanno da dove hanno lasciato nel mese di dicembre: in campo maschile infuria più forte che mai la sfida tra Martin Fourcade e Johannes ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : le grandi classiche portano verso le Olimpiadi : Dopo la pausa natalizia, giovedì 4 gennaio ripartirà la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 da Oberhof, in Germania. Come di consueto, il fine settimana sarà aperto dalle sprint, che saranno su due giorni consecutivi, giovedì e venerdì. A seguire gli inseguimenti, sabato, e le staffette domenica, femminile e maschile. In campo femminile, neanche a dirlo, attesissima la solita sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe. Il francese, nonostante qualche ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : le grandi classiche portano verso le Olimpiadi : Dopo la pausa natalizia, giovedì 4 gennaio ripartirà la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 da Oberhof, in Germania. Come di consueto, il fine settimana sarà aperto dalle sprint, che saranno su due giorni consecutivi giovedì e venerdì. A seguire gli inseguimenti, sabato, e le staffette domenica, femminile e maschile. In campo femminile, neanche a dirlo, attesissima la solita sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe. Il francese, nonostante qualche ...

Biathlon : Esordio in Coppa del Mondo per la valdostana Elisa Brocard : Sono nove i convocati della squadra italiana per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Oberhof, in Germania. Si tratta di Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello e Thierry Chenal fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo delle gare della settimana : programma, orari e tv della Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof Giovedì 4 gennaio ore 12.30 Sprint 7.5 km femminile Venerdì 5 gennaio ore 14.15 Sprint 10 km maschile Sabato 6 gennaio ore 12.15 ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo delle gare della settimana : Con il nuovo anno torna finalmente la Coppa del Mondo di Biathlon. Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 incombono e gli atleti hanno avuto il tempo di ricaricare le batterie e lavorare su quegli aspetti che poco hanno convinto nella prima metà di stagione. Si riparte da Oberhof, in Germania, con una settimana davvero ricca di gare. Riparte il duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe al maschile, mentre tra le donne proseguirà una stagione ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per la tappa di Oberhof : torna Nicole Gontier! : torna la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon dopo la pausa natalizia. Si ricomincia a Oberhof (Germania) dal 4 al 7 gennaio: in programma sprint, inseguimento e staffette. Sono 9 i convocati dell’italia: confermati tutti i nostri big, torna Nicole Gontier. Lukas Hofer Dominik Windisch Thomas Bormolini Giuseppe Montello Thierry Chenal Dorothea Wierer Lisa Vittozzi Federica Sanfilippo Nicole Gontier (Foto FISI Serge ...