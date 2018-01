Befana o Giorno dei Re Magi? Curiosità e tradizioni sull’Epifania

Celentano - il giorno della Befana gli ottant'anni di un mito : ... 'Pregherò', 'Chi non lavora non fa l'amore' (che ha vinto Sanremo nel 1970), 'La coppia più bella del mondo', capolavori come 'Una carezza in un pugno', 'Azzurro' ( musica di Paolo Conte), 'Storia d'...