Beach volley World Tour 2018 | The Hague Sconfitti Ranghieri Caminati ma è un quinto

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. Che impresa Ranghieri/Caminati! Rimonta vincente coi brasiliani : sono nei quarti : Quando in campo ci sono Alex Ranghieri e Marco Caminati non ci si può stupire ma stavolta l’impresa c’è tutta per la coppia italiana che batte in Rimonta, dopo un avvio da incubo, 2-1 i brasiliani Guto/Vitor Felipe che partivano con i favori del pronostico, forti del primo posto conquistato nel girone e incitori nella scorsa estate del Major Series di Porec, non un torneo qualunque. Gli azzurri sono partiti male, subendo una valanga ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Per Ranghieri e Caminati un’altra “vecchia conoscenza” nei sedicesimi : Il sorteggio del torneo 4 Stelle di The Hague sembra un album di ricordi per Alex Ranghieri e Marco Caminati che, dopo aver affrontato al debutto, Nico Beeler che fu sconfitto dagli azzurri nel 2015 in semifinale in occasione della loro prima e unica vittoria nel World Tour assieme, questa mattina alle 9 se la vedranno con la coppia statunitense Kolinske/Evans. Proprio la coppia statunitense che, appena formatasi, era stata sconfitta a ottobre a ...

Beach volley : Ranghieri-Caminati battuti ma qualificati : L'AIA (OLANDA)- A l'Aia la coppia azzurra Alex Ranghieri e Marco Caminati si arrende 2-1 (21-17, 23-25, 15-12) al cospetto dei forti polacchi Kantor-Losiak. Contro una tra le migliori formazioni del ...

Beach volley : per Ranghieri-Caminati esordio ok a L'Aia : L'Aia (OLANDA)- Positiva partenza nel World Tour delL'Aia per gli azzurri Alex Ranghieri e Marco Caminati , usciti vincitori dalla sfida contro gli svizzeri Beeler-Krattiger 2-1 (21-16, 14-21, 15-12). ...

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati si inchinano alla testa di serie numero uno : dovranno passare per i sedicesimi : Sconfitta a testa alta per Alex Ranghieri e Marco Caminati nella sfida che valeva l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di The Hague contro le teste di serie numero uno, i polacchi Losiak/Kantor che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione (2-1) degli azzurri. Si vede che la coppia italiana è “work in progress“, che ha ancora difficoltà a gestire il cambio palla e le situazioni ...

Beach volley - World Tour 2018. Marta Menegatti e Laura Giombini di nuovo assieme : Si riforma, probabilmente per una porzione di stagione, la coppia che ha rappresentato l’Italia a Rio 2016 nel Beach volley. Si erano “lasciate” un anno fa, Laura Giombini e Marta Menegatti, si ritrovano a partire da metà gennaio con l’obiettivo di conquistare più punti internazionali possibile in vista di una molto probabile divisione quando, a luglio, rientrerà in scena Viktoria Orsi Toth. E’ ovviamente una ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati - buona la prima : battuti gli svizzeri al tie break : Tanta sofferenza ma alla fine arriva la vittoria per Alex Ranghieri e Marco Caminati, al debutto stagionale assieme nel torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Una prova in altalena per la coppia azzurra che ha battuto 2-1 gli svizzeri Beeler/Krattiger e domani affronteranno con ogni probabilità i polacchi Losiak/Kantor per conquistare il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. prima però, tra pochi minuti, i ...

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Ranghieri/Caminati - chi si rivede? Debutto contro Beeler - che precedente! : Il cerchio si chiude, o si riapre, dipende dai punti di vista. Questo pomeriggio alle 18.30 Marco Caminati ed Alex Ranghieri iniziano la loro rincorsa olimpica a The Hague nella prima gara del primo turno del torneo 4 Stelle del 2018. Il destino ha voluto che uno dei due rivali che i due azzurri si troveranno davanti sia legato al grande successo firmato Ranghieri/Caminati nel World Tour, Nico Beeler, attualmente in coppia con Krattiger. A ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. April Ross supera le qualificazioni - Reid Priddy no. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Storie americane e partenze di rincorse olimpiche si intrecciano sulla sabbia dell’impianto di The Hague che ospita il primo torneo del 2017 di Beach volley, un 4 Stelle di buon livello che ha vissuto oggi la giornata dedicata alle qualificazioni. Il torneo femminile ha già espresso i suoi verdetti e spiccano due coppie qualificate che potrebbero dire la loro anche da Domani in poi, le brasiliane Maria Antonelli/Carol ma soprattutto la ...

Beach volley - World Tour 2018. Inizio anno col botto nell’ “Olanda europea” : Parte dall’impianto al coperto di The Hague, che a luglio sarà una delle città che ospiteranno il campionato europeo, il 2018 del Beach volley. Dal 2 al 7 gennaio è in programma il torneo 4 stelle che apre alla grande un anno chiave per la rincorsa olimpica, quello che precede il biennio decisivo per dare l’assalto alle medaglie di Tokyo 2020. Siamo fuori stagione, questo è bene sottolinearlo, e buona parte delle coppie di punta eviterà questo ...

Giallo Beach volley : il nuovo compagno di Mr Skyball sarà un atleta della Lube? Video : Da mesi la partnership tra Carambula e Alex Ranghieri è finita ed il forte giocatore di muro sta gia' preparando da tempo i prossimi impegni, sia nazionali che internazionali, insieme al nuovo compagno di difesa Caminati. Nel frattempo però era calato il silenzio intorno all'eclettico Mr #Skyball e al suo futuro sulla sabbia. I possibili partner Inizialmente la scelta più naturale sembrava portare ad una nuova formazione che prevedeva il far ...

Volley - Enrico Cester giocherà a Beach? Il reparto centrali e l’Italia per i Mondiali : tutti i possibili nomi : Enrico Cester calcherà davvero la sabbia e parteciperà al prossimo World Tour in coppia con Adrian Carambula? La notizia di ieri ha scosso il mondo del Volley in generale: il centrale di Civitanova sarà il nuovo compagno del beacher per partecipare al massimo circuito internazionale ma la Lube si è subito opposta affermando che il giocatore ha due anni di contratto e non concederà il nullaosta per disputare la stagione estiva. Vedremo nelle ...

Beach volley - World Tour. Prime nubi sulla coppia Cester/Carambula. Civitanova reagisce : “Ha un contratto con noi e lo rispetterà!” : Non si è fatta attendere la reazione della Lube Civitanova a poche ore dall’annuncio dato da Adrian Carambula sul sito Fivb e sui social del nuovo connubio con il centrale Enrico Cester. A parlare, per conto del club marchigiano è il generale manager di Civitanova Beppe Cormio, che esclude un accordo tra giocatore e società per l’avventura nel World Tour. “Ho parlato ieri con Enrico Cester – dichiara Cormio – e mi ...