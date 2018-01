Basket | Eurolega | Cska k o col Barcellona | e l' Olympiacos ride

Basket : Eurolega - altra inutile rimonta di Milano. L'Olympiacos vince 87-80 : Milano cede 87-80 all' Olympiacos nel 16° turno di Eurolega . Comincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno dell'Armani Exchange, che alla "Peace and Friendship" incassa la terza sconfitta ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olympiacos è troppo forte - altra sconfitta per Milano : Non decolla l’Eurolega 2017-2018 dell’AX Armani Exchange Milano. Nel 16esimo turno, la formazione meneghina ha trovato la sconfitta numero 12 della competizione europea, senza mai entrare in partita contro l’Olympiacos Pireo, che si è dimostrata troppo forte come suggeriva anche la posizione di classifica delle due squadre, praticamente agli antipodi. Sin dai primi minuti, l’Olympiacos ha trovato con facilità la via del ...

OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO / Streaming video e diretta tv : precedenti - orario - risultato live (Basket Eurolega) : diretta OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Olympiacos Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Olympiacos Olimpia Milano: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio si rimette in corsa. Nadezhda battuto con un gran terzo quarto : Il Famila Schio è tornato alla vittoria in Eurolega, rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni di qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Pierre Vincent ha battuto per 78-64 il Nadezhda. Le scledensi rimangono così in quarta posizione, a due vittorie dal trio di testa composto da Fenerbahce, Ekaterinburg e Dynamo Kursk. L’inizio è stato vissuto punto a punto, nel segno dell’equilibrio, fino a che le russe hanno ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’ultima chiamata. Serve l’impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio inizia un mese di fuoco contro il Nadezhda : Passate le feste torna in campo l’Eurolega femminile. inizia un mese delicato, quello che porterà alla fine della regular season e alla definizione delle otto squadre che si giocheranno i quarti di finale e quindi l’accesso alla Final Four. inizia un mese decisivo per il Famila Schio, in piena corsa per il passaggio del turno. La pausa natalizia è stata quanto mai vitale per le scledensi, che hanno chiuso il 2017 con due sconfitte ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Basket - Eurolega - Cska Mosca campione d'inverno - Zalgiris sorpresa : Il quindicesimo turno di Eurolega incorona il Cska: al giro di boa i russi sono primi e campioni d'inverno. La sorpresa della prima parte di competizione sono i lituani dello Zalgiris Kaunas. IL ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia spera ma perde in casa contro la Stella Rossa : L’undicesima sconfitta su 15 incontri: l’AX Armani Exchange Olimpia Milano ha perso contro la Stella Rossa di Belgrado in Eurolega davanti al pubblico di casa del Mediolanum Forum di Assago. Dopo un brutto inizio, la formazione meneghina ha rimontato più volte, ma nel finale è mancata la zampata vincente per agguantare un successo che sarebbe stato fondamentale nell’economia della stagione europea. Il primo quarto ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - Eurolega : Milano aspetta la Stella Rossa e guarda al futuro : Milano chiude l'anno solare al Forum contro la Stella Rossa Belgrado che, sulla stagione in corso, significa giro di boa in Europa. Servirebbe battere i serbi e poi programmare un girone di ritorno ...

Olimpia Milano Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Olimpia Milano Stella Rossa Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 15^ giornata (oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 09:17:00 GMT)

Basket Eurolega - Milano spreca e Malaga ringrazia vincendo al fotofinish : Malaga (Spagna), 22 dicembre 2017 – Coach Simone Pianigiani alla vigilia aveva messo in guardia i suoi giocatori sull'importanza di limitare le palle perse e concedere pochi rimbalzi d'attacco ad una ...