Banche | Di Maio | cambiare norme scelta Governatore Bankitalia

Banche - Renzi : “Visco lo conferma - mai pressioni o insistenze”. Di Maio : “Non è vero - ha detto che il governo interferì” : Anche nel caso di Banca Etruria prima di tutto, come sempre, sarebbe importante concentrarsi sul significato delle parole. Dopo l’audizione del governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, infatti, Matteo Renzi esulta: “Nessuna ‘insistenza’, nessuna ‘pressione’, nessuna richiesta di ‘violazione del segreto‘ è stata mai formulata da parte nostra e del resto essendosi svolti gli incontri in ...

Banche - Di Maio : Visco svela pressioni Renzi su Banca Etruria : Roma, 19 dic. (askanews) - " Visco svela le pressioni di Renzi su Banca Etruria . Per uno scandalo di questa portata un vero partito democratico avrebbe già mandato a casa il suo segretario Come fa il ...

Alleanze - governo - euro - Banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : "Se non raggiungiamo il 40%" dei voti alle politiche di certo ci prenderemo la responsabilità di assicurare un governo a questo paese". Lo ha detto Luigi Di Maio ospite del programma di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più'. E ha spiegato: "Faremo un appello pubblico la sera delle elezioni a tutti i gruppi parlamentari per chiedere di votare la ...