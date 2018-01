Australian Open femminili 2018 | le favorite per i book-makers Tutte le quote per le

Tennis : Nadal - primo allenamento a Melbourne con vista sugli Australian Open : Il numero 1 del mondo è sceso in campo per la prima volta alla Rod Laver Arena. Sotto gli occhi di coach Carlos Moya, Rafa ha iniziato l'ambientamento in vista del primo Slam stagionale, testando anche il suo ...

Australian Open 2018 - Serena Williams dà forfait : “Potrei competere - ma io voglio vincere e non sono pronta” : Serena Williams non parteciperà ai prossimi Australian Open 2018. La fuoriclasse americana, vincitrice per ben sette volte in carriera dello Slam oceanico, sarebbe dovuta tornare in campo in un torneo Wta per la prima volta dopo aver dato alla luce la figlia Alexis Olimpia, tuttavia non si sente ancora pronta per poter ambire all’obiettivo massimo. “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non ...

Australian Open 2018/ Murray e Nishikori danno forfait - Djokovic in dubbio : lo Slam perde i pezzi (Tennis) : Gli Australian Open 2018 perdono i pezzi: già due forfait illustri come quelli di Murray e Nishikori, Novak Djokovic non ha ancora deciso se partecipare mentre Tomic rifiuta la wild card(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:28:00 GMT)