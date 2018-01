Atalanta | Gasperini si ‘candida’ per la Nazionale | le parole che spaventano i tifosi

Gasperini esulta : 'L'Atalanta può vincere contro chiunque' : 'Siamo cresciuti in consapevolezza: riconosciamo le giocate, abbiamo più tranquillità e siamo in condizione - ha proseguito parlando a Premium Sport -. Con questi presupposti ci esprimiamo davvero ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Vittoria straordinaria - Roma dominata" : Roma - Gian Piero Gasperini si gode una grande Atalanta . I nerazzurri hanno battuto 1-2 la Roma, giocando tutto il secondo tempo in 10 contro 11. L'espulsione di De Roon ha mandato su tutte le furie ...

Atalanta - Gasperini : 'Espulsione ingiusta - ha rischiato di ribaltare la partita. Gomez merita il Mondiale' : Cornelius-De Roon, primo tempo da grande squadra e straordinaria vittoria a Roma. Dopo il San Paolo in Coppa Italia, l'Atalanta sbanca anche l'Olimpico. Nonostante l'Espulsione di De Roon, il gol di ...

Serie A : Roma-Atalanta 1-2 : espulsi De Roon e Gasperini : Roma-Atalanta 1-2 (primo tempo 0-2) MARCATORI: Cornelius (A) al 19', De Roon (A) al 20' p.t.; Dzeko (R) all'11' s.t.. ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi (dal 38' s.t. Bruno Peres), Manolas, Fazio, ...

Atalanta da Europa League? Macchè - è una squadra da Champions League - adesso tutti hanno paura degli uomini di Gasperini : Atalanta clamorosa, sono finiti gli aggettivi per definire la squadra di Gasperini, la ciliegina sulla torta è stata la vittoria nella gara di campionato contro la Roma, dominio all’Olimpico contro una big del calcio italiano, proprio come l’Atalanta che adesso deve considerarsi una grande. Prestazione sopra le righe, Cornelius e De Roon hanno subito indirizzato la gara, poi l’espulsione dello stesso centrocampista ha riaperto ...

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta : le scelte di Di Francesco e Gasperini : Formazioni ufficiali Roma-Atalanta – La Roma per cancellare un finale di 2017 non esaltante cercherà di raccogliere i tre punti nella sfida casalinga con l’Atalanta. Gli orobici però sono reduci dal successo di prestigio con il Napoli che ha permesso alla squadra di Gasperini di raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Nei giallorossi non ci sarà Nainggolan, non convocato da Di Francesco per punizione dopo la bravata di Capodanno ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Roma? Prendiamoci i punti dell'andata" : BERGAMO - Dimenticare il trionfo di Napoli e tornare con la testa e il cuore alla Serie A. Si è posto questo obiettivo Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , a pochi giorni dalla vittoria dei ...

Atalanta - Gasperini “spavaldo” contro la Roma : La semifinale di Coppa Italia e’ stata un’impresa. La vittoria di Napoli e’ stata giustamente festeggiata, ma adesso e’ alle spalle anche perche’ per l’Atalanta c’e’ subito un altro ostacolo importante e difficile da superare. Domani la “Dea” sara’ ospite dei giallorossi di mister Di Francesco all’Olimpico e Gian Piero Gasperini chiede ai suoi ragazzi di riscattare il ko ...

Atalanta - Gasperini : 'Ci aspettano grandi impegni - manteniamo l'entusiasmo' : Siamo in corsa su tre fronti, gli impegni sono enormi, vedi il Borussia Dortmund a febbraio in Europa League. Abbiamo ancora il Napoli, quindi tre volte la Juventus comprese le semifinali di Coppa ...