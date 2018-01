Atalanta da Europa League? Macchè | è una squadra da Champions League | adesso tutti hanno

Atalanta - Gasperini : "In Europa League risultati eclatanti. Lippi è un modello" : "Il quarto posto dello scorso anno è stato un grande risultato che ha avuto una risonanza incredibile in tutta la provincia, in Italia e anche in Europa. Abbiamo ottenuto risultati eclatanti anche ...

Milan-Atalanta 0-2 i rossoneri affondano - Europa sempre più lontana : MILANO - L'Atalanta ha agganciato il sesto posto della zona Europa League, la coppa in cui ha stupito tutti col suo gioco frizzante. Invece il Milan se ne sta allontanando sempre più e il suo declino ...

Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - altro che Europa - rossoneri nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Fenomeno Atalanta/ I segreti della Dea in Europa League : il punto di Bortolo Mutti (esclusiva) : Fenomeno Atalanta: intervista esclusiva a Bortolo Mutti sui segreti della Dea nella sua avventura in Europa League, piena di successi. C'è Gasperini dietro a tutto questo?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 14:16:00 GMT)

Biglietti Atalanta-Borussia Dortmund (22 febbraio) : come acquistare i tickets per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League : Giovedì 22 febbraio si giocherà Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018. Allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, dove gli orobici giocano i match casalinghi in ambito continentale, andrà in scena una sfida davvero imperdibile per tutti i tifosi della Dea e per tutti gli appassionati: i ragazzi di Gasperini vogliono proseguire il proprio sogno europea dopo aver entusiasmato nella fase a gironi ...

Europa League Atalanta - Gomez : "Dortmund - palcoscenico importante" : BERGAMO - "Qualcuno magari ha preso il sorteggio col Borussia Dortmund come sfortuna, altri come un forte stimolo. Deve essere un motivo d'orgoglio per noi e per i tifosi incontrare una squadra che ...

Atalanta contro il Dortmund nei sedicesimi di Europa League : il commento di Percassi : Attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà impegnata la ‘Dea’ ai sedicesimi contro il Dortmund: “contro una squadra forte come il Borussia Dortmund per l’Atalanta si tratta ancora una volta di una grande sfida. Sarà un confronto difficile ma al tempo stesso stimolante, perché va considerato come un’importante occasione di ...

Europa League - i sorteggi : Napoli-Lipsia - Atalanta-B. Dortmund - Lazio-Steaua - Milan-Ludogorets : Giornata di sorteggi anche per l'Europa League che, in vista dei sedicesimi di finale, vede impegnate quattro squadre italiane. Il Napoli , uscito dalla Champions League (è arrivato terzo nel suo ...

AVVERSARIA Atalanta E' IL BORUSSIA DORTMUND / Sedicesimi Europa League - sorteggio : date e parole di Gasperini : AVVERSARIA ATALANTA è il BORUSSIA DORTMUND, sorteggio Sedicesimi Europa League: a Nyon la Dea ha pescato i tedeschi, urna ancora ostile per Gasperini. Ecco le date delle due partite(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 18:38:00 GMT)

Europa League Atalanta - Gasperini : "Abbiamo preso i più forti" : BERGAMO - "Non ci facciamo mancare niente" . È il commento, tra l'ironico e il compiaciuto, di Gian Piero Gasperini , dopo il sorteggio a Nyon (Svizzera) dei sedicesimi di finale dell'Europa League, ...

Europa League - Napoli-Lipsia - Milan-Ludogorets - Atalanta-Dortmund - Lazio-Steaua : le avversarie : Pare scontato invece preoccuparsi del reparto offensivo tedesco che si avvale del supporto continuo dei terzini e di uno degli attaccanti più prolifici del mondo, Aubameyang. La fortezza dello Steaua ...

Borussia Dortmund-Atalanta - Andata Sedicesimi Europa League 2018 : programma - orari e tv. La data e il palinsesto completo : Di conseguenza, per gli abbonati ci sarà la possibilità di assistere al match in streaming, su Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Borussia Dortmund-Atalanta. Il programma dell'...

Atalanta-Borussia Dortmund - Ritorno Sedicesimi Europa League 2018 : programma - orari e tv. La data e il palinsesto completo : Di conseguenza, per gli abbonati ci sarà la possibilità di assistere al match in streaming, su Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Borussia Dortmund. Il programma del ...