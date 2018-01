Asp Ragusa | 5 nuove assunzioni per due anni

Ragusa - Asp : tempo pieno per 38 operatori tecnici : L'Azienda sanitaria di Ragusa annuncia il passaggio da tempo parziale a tempo pieno per 38 operatori tecnici con mansione di cuoco, falegname, autista

Attivita' Asp Ragusa : nuovo sistema digitale : Prosegue l'attività dell'Asp di Ragusa , in queste settimane ha approvato atti deliberativi importanti. Presto apre il nuovo Pronto Soccorso di Modica.

Asp Ragusa - 62 ausiliari da part time a tempo pieno : ecco i nomi : L’azienda sanitaria di Ragusa ha provveduto a trasformazione di rapporto di lavoro per 62 ausiliari da tempo parziale a tempo pieno . ecco i nomi .

Freddo all'ospedale Arezzo di Ragusa : Asp si scusa : L’azienda sanitaria di Ragusa si scusa per il disagio, a causa di un problema di riscaldamento, all’ospedale Maria Paterno’ Arezzo

Asp Ragusa - percorso veloce per bambini e neonati : L'Asp di Ragusa con una nota comunica che esiste da tempo al Pronto Soccorso degli ospedali della provincia un percorso veloce per bambini e neonati .

Asp Ragusa - diabete in Sicilia : arrivano Free Stile Libre : Le persone con diabete in Sicilia non devono più aspettare: la Federazione diabete Sicilia traguarda un fondamentale risultato.