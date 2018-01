Ascolti Tv | Venerdì 5 gennaio 2018. Cenerentola 23.7% - Sacrificio d’Amore 8.8%

: RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv: grande successo per #Cenerentola, bene #Unici con @Renzo_Arbore e "Ieri e oggi" con @CarContiRai ??https:/… - squbydu1 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv: grande successo per #Cenerentola, bene #Unici con @Renzo_Arbore e "Ieri e oggi" con @CarContiRai ??https:/… - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2253 — #Ascolti statunitensi di venerdì 5 gennaio 2018: ottimo lancio per il game-s… - PSbezzeguti : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv: grande successo per #Cenerentola, bene #Unici con @Renzo_Arbore e "Ieri e oggi" con @CarContiRai ??https:/… - Elle277 : RT @NTempestose: Ennesimo risultato d'ascolti pazzesco per @RaiUno dopo il TG1 delle 13:30. Una fascia oraria che, negli ultimi anni, è sem… - NTempestose : Ennesimo risultato d'ascolti pazzesco per @RaiUno dopo il TG1 delle 13:30. Una fascia oraria che, negli ultimi anni… -

(Di sabato 6 gennaio 2018)Su Rai1 il filmha conquistato 5.624.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 la fictionha raccolto davanti al video 1.992.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Unici: Renzo Arbore (in replica) ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Gran Galà del Ghiaccio ha intrattenuto 788.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Il sapore del successo ha raccolto davanti al video 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Rete4 Cobra totalizza un a.m. di 900.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Nomad – The Warrior ha registrato 560.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove I migliori fratelli di Crozza ha ottenuto 397.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Criminal Minds ha raccolto 601.000 spettatori ...