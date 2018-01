Arrivano i semafori con il conto alla rovescia Cosa c' è da sapere

: Arrivano i 'semafori countdown': agevolazione o distrazione per gli automobilisti? (BaraondaNews) - infoitestero : Arrivano i 'semafori countdown': agevolazione o distrazione per gli automobilisti? (BaraondaNews) - BaraondaRivista : TRASPORTI, STRADE E SICUREZZA: ARRIVANO I SEMAFORI COUNTDOWN. AGEVOLEZIONE O DISTRAZIONE PER GLI AUTOMOBILISTI? - _SDeJong_ : RT @Ward1mu5: Arrivano in Italia i semafori col countdown. Finalmente. - Ward1mu5 : Arrivano in Italia i semafori col countdown. Finalmente. - itspukapuka : Vi spiego il sessismo della mia famiglia: Arrivano i miei zii da Napoli Cugino vuole fare un giro in moto La mot… -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 6 gennaio 2018) In Italia icon ilerano finora previsti solo per i pedoni. Dallo scorso 19 dicembre sono però entrate in vigore le norme previste dal decreto del ministero dei Trasporti del 27 aprile 2017, che consentono di utilizzare il countdown anche per le segnalazioni luminose dirette alle automobili. Attenzione, però, non si tratta di un obbligo ma di un'opzione che i gestori delle strade potranno scegliere anche di ignorare, come l'elevamento del limite di velocità autostradale da 130 a 150 chilometri all'ora del quale, come ricorda Omniauto, nessuna concessionaria si è mai avvalsa. Proprio Omniauto stila un vademecum di tre punti che spiega come verrà applicata questa innovazione. Le tabelle contasecondi potranno essere abbinate alle lanterneche solo se vengono instti nuovi impianti ...