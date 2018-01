Aron Greenberg non ha mai vinto una partita a playerunknown' s battlegrounds

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 6 gennaio 2018) Arrivare ad ottenere una chicken dinner in'snon è cosa proprio da tutti, a competere per l'ambito premio infatti sono ben cento giocatori ci fa notare Segmentnext.Ebbene, recentemente il capo marketing di Xbox Oneha ammesso di essere sempre rimasto a bocca asciutta, e di non aver avuto ancora modo di vincere in PUBG.Tutto è nato con una foto pubblicata sul Twitter di, nella quale si intravedeva PUBG comparire nella sua dashboard di Xbox One. Un utente Twitter ha approfittato allora per domandargli se avesse maiunadi PUBG, ed egli ha risposto di no, nessuna chicken dinner per.Read more…