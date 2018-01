Andare Oltre ora ha una sede a Lecce | ' Luogo aperto a tutti i cittadini'

Bolle : "Grazie a Nureyev ho imparato ad Andare Oltre i limiti" : N essuno ha fatto per la danza quanto Rudolf Nureyev, che ci ha lasciato 25 anni fa, il 6 gennaio 1993. È stato il primo a portarla oltre i propri confini, ad allargarne il pubblico. E ha spinto tutti ...

Grazie a Nureyev ho imparato ad Andare Oltre i limiti : Però Nureyev aveva scelto me tra le decine di ragazzi che vedeva in tutto il mondo. Col senno di poi, sono grato alla Scala: se fossi andato a Verona forse mi sarei bruciato. Tutti noi gli dobbiamo ...

Euro-Dollaro - si cerca la spinta per Andare Oltre 1 - 19 : La coppia valutaria Euro-Dollaro ha ripreso a marcia spedita, dopo che nei giorni scorsi c'era stata una fase di consolidamento vicino a 1.1860. Sulla valuta unica si stanno concentrando i compratori, e adesso siamo vicini a quota 1,19. I tori quindi sono di nuovo tornati prepotenti sui mercati finanziari, e potrebbero piazzare un nuovo grosso slancio nei prossimi giorni.I driver della coppia Euro-Dollaro L'ultima passaggio di questa lunga e ...

Cinque anni di 'Andare Oltre si può' in mostra : Cinque anni di progetti, canzoni e amicizie. Fiveyears racconta anche quest'anno a Palazzo Ducale Andare oltre si Può , il progetto lucchese nato 5 anni fa, l'impegno per una cultura dell'accoglienza ...

Ciclismo - Chris Froome parla alla BBC : 'Non sono mai andato oltre i limiti. Aiuterò l'UCI ad Andare a fondo di questa vicenda' : ' Posso capire molte delle reazioni , specie vista la storia del nostro sport, ma non si tratta di una positività ha spiegato Froome, direttamente dal ritiro di Maiorca Il Ciclismo ha alle spalle un ...

Ciclismo - Chris Froome parla alla BBC : “Non sono mai andato oltre i limiti. Aiuterò l’UCI ad Andare a fondo di questa vicenda” : Il giorno dopo la bufera che lo ha investito, con la notizia della positività al salbutamolo a seguito di un test effettuato il 7 settembre scorso, nel corso dell’ultima Vuelta a España vinta da lui stesso, Chris Froome ha concesso un’intervista alla BBC, di cui riportiamo un estratto. Al corridore del Team Sky era già stato notificato da tempo dall’UCI (il 20 settembre) di non aver superato questo test ma il diffondersi della ...

Pensioni - cosa occorre per Andare prima l'anno prossimo oltre isopensione : Il provvedimento vale per i lavoratori di aziende private con più di quindici dipendenti che sono coinvolte in piani di ristrutturazione e che hanno la necessità di operare scremando la forza lavoro

Allegri : 'Per lo scudetto dovremo Andare Oltre l'ordinario' : 'Per noi questo è stato un bel test, i ragazzi sono stati bravi, sono partiti bene soprattutto nel primo tempo davanti e nella ripresa in fase difensiva. Dietro abbiamo concesso pochissimo, è stata ...

Andare Oltre le denunce : A volte ci vuole un solo atto di coraggio, un solo gesto, per cambiare il mondo. Dopo le prime rivelazioni sugli abusi sessuali a Hollywood, sono sempre più numerose le voci che si levano, da ogni parte, per rivelare la verità sulle violenze e le molestie contro le donne. Una scelta che dovrebbe essere elogiata! Queste voci hanno la forza di cambiare le mentalità in modo radicale.Come potremmo non essere felici del fatto ...

'Chiusura della centrale di Cerano entro il 2025 : agire come nel '96 - Andare Oltre il '96' : Occorrerebbe riprendere le mosse da lì, rilanciando da subito un'idea del genere, rivisitandone contenuti e finalità a più vasto raggio, in modo da comprendere il futuro della stessa economia ...

Chiusura della centrale di Cerano entro il 2025 : agire come nel '96 - Andare Oltre il '96. Di Ernesto Musio : Occorrerebbe riprendere le mosse da lì, rilanciando da subito un'idea del genere, rivisitandone contenuti e finalità a più vasto raggio, in modo da comprendere il futuro della stessa economia ...

Indicatori di benessere per Andare Oltre al Pil : A partire dalla legge di Bilancio 2018 che tante perplessità sta facendo nascere in Europa si sente il bisogno di integrare con altri Indicatori la modalità di valutare il benessere di un paese

Cop 23 - Lambertz : “Con gli enti locali dobbiamo Andare Oltre l’Accordi di Parigi” : “Se le cose restano come adesso il riscaldamento del pianeta sara’ di 2,7 gradi. dobbiamo quindi fare molto di piu’ e andare oltre l’accordo di Parigi. Le trasformazioni necessarie devono essere decise a livello locale”, “dobbiamo passare dalle parole agli atti e questo summit sul clima dimostra che le citta’ e le regioni hanno gia’ cominciato questo cambiamento”. E’ l’appello ...

"La scienza sogna di Andare Oltre l'orizzonte. Ma attenti all'incubo Teoria del tutto" : Qual è questo spirito? 'Il compito della scienza è separare le ipotesi dai fatti. Se parli di Teoria del tutto o di multiverso si tratta di teorie tali che, già nelle premesse, non possono essere ...