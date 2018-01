: RT @riotpoison: Ripenso ai tatuaggi di quando eravamo bambini. Soggetti improbabili da vecchio lupo di mare. Odoravano di gomma da masticar… - Spippo64 : RT @riotpoison: Ripenso ai tatuaggi di quando eravamo bambini. Soggetti improbabili da vecchio lupo di mare. Odoravano di gomma da masticar… - chicca517 : RT @domcamodeca: Alleanze improbabili: la storia politica di Bonino, Tabacci e Lorenzin - elyblackdove : RT @riotpoison: Ripenso ai tatuaggi di quando eravamo bambini. Soggetti improbabili da vecchio lupo di mare. Odoravano di gomma da masticar… - domcamodeca : Alleanze improbabili: la storia politica di Bonino, Tabacci e Lorenzin - Tasto7 : RT @riotpoison: Ripenso ai tatuaggi di quando eravamo bambini. Soggetti improbabili da vecchio lupo di mare. Odoravano di gomma da masticar… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 6 gennaio 2018) Il puzzle delledi centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo si fa sempre più complicato da comporre. Se sembra scontato l’accordo tra il Pd di Matteo Renzi e la lista Insieme formata da Verdi, Socialisti e alcuni sconosciuti esponenti ex prodiani, per il resto non ci sono certezze. È di ieri la notizia, clamorosa, dell’unione tra i Radicali di Emma #e l’ex Dc Bruno #il quale, con la sua lista Centro Democratico gia' presente in parlamento evitera' a quella della, +Europa, di raccogliere le firme. Ma, nonostante il soccorso ‘bianco’, l’alleanza degli eredi di Pannella con i renziani non è ancora scontata. Risoluta a trovare un apparentamento con i Dem è, invece, l’ex berlusconiana e alfaniana, Beatriceche, insieme a tale Lorenzo Dellai attualmente proprio in Centro Democratico, punta a correre verso le urne con il ...