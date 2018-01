: Blasting News Italia: Allarme alimentare: ritirati latte, farina e brioche, ecco quali marche e lotti. - salva_adri52 : Blasting News Italia: Allarme alimentare: ritirati latte, farina e brioche, ecco quali marche e lotti. - EmanueleAnsel : Allarme alimentare: ritirati latte, farina e brioche, ecco quali marche e lotti. - IEUREPORTER : Negli ultimi giorni sono stati ritirati 3 prodotti: ecco nel dettaglio la situazione.... - Mafia_Capitale : Allarme alimentare - infoiteconomia : Allarme alimentare, farina di grano duro Gorfini: presenza elevata di piombo (Ultime Notizie Flash)… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 6 gennaio 2018) Nei mesi scorsi i casi di prodotti alimentaridal mercato erano stati numerosi: dal pesce, contenente del mercurio furonoin tutto ben 95, ai filetti di acciughea causa della presunta presenza di istamina oltre i limiti consentiti. Non solo: furonoanche altri prodotti, come la fesa di tacchino proveniente dal Veneto per questo prodotto, il pericolo era legato alla presenza del batterio patogeno listeria monocytogenes e la polenta prodotta da un'azienda nella provincia di Mantova. Fu ritirato anche un prodotto proveniente dal Salento: dopo che un uomo aveva accusato i sintomi del botulismo, furono ritirate le cime di rapa. L'azienda in questione aveva commercializzato i vasetti con cime di rapa con il marchio Gusto del Salento. Anche il ministero della Salute confermò la presenza della tossina nel campione esaminato. ...