Alex Zanardi Mentre guardo la mia mano rivedo quella di mio padre

Alex Zanardi e 'Obiettivo 3 Tokyo 2020". Il progetto sugli sport paralimpici : Il progetto vedrà domani una tappa importante nella Firenze Marathon, dove Zanardi, vice campione paralimpico di Londra Farroni e il campione del mondo di paracanoa Buccoliero saranno i tutor di tre ...

Alex Zanardi dalla Firenze Marathon alle Olimpiadi : Si avvicina sempre più la partenza della trentaquattresima edizione della Florence Marathon che ha terminato recentemente le iscrizioni. L'organizzazione, con estremo orgoglio, ha comunicato che è stato battuto il record delle 10000 iscrizioni diventando, ufficialmente, una delle manifestazioni sportive più importanti di Italia. Confermata la partenza, domenica 26 novembre alle ore 08:30 da Piazza Duomo. Sono ancora aperte le iscrizioni per ...

Cellulare al volante - Alex Zanardi contro le distrazioni in auto - VIDEO : "Non sono Pellizzari, però oggi ho provato a tenere il fiato guidando e ho contato tre persone al telefono e quattro intente a scrivere mentre guidavano; una col telefono sul volante, a 70 (km/h ndr) nella corsia di mezzo dellA4, con un camion a un metro che suonava e inveiva... Forze dellordine dove siete?" Non usa mezze misure Alex Zanardi, pilota e paratleta campione di Triathlon, nel Tweet postato su suo profilo nella tarda serata ...

Telefonini in auto - l'allarme di Alex Zanardi : "Dobbiamo rieducare i guidatori" : "Viaggiamo circondati da 'guidatori' con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...". Il campione dello sport Alex Zanardi con un tweet, veloce e millimetrico come le traiettorie che seguiva in pista, prende posizione su quello che è considerato il nuovo nemico numero uno per la sicurezza stradale. ...

La vita è una figata - puntata 29 ottobre : Martin Castrogiovanni e Alex Zanardi tra gli ospiti di Bebe Vio : ... Bebe sarà in collegamento con Eliana e Giuseppe , una coppia che da un giorno all'altro ha lasciato tutto: casa, lavoro e amici per iniziare a viaggiare per il mondo. Seguici e condividi!

La vita è una figata - Bebe Vio ospita Martin Castrogiovanni e Alex Zanardi : Bebe Vio è pronta ad aprire ancora una volta le porte del suo talk La vita è una figata a nuovi ospiti: Martin Castrogiovanni, Alex Zanardi e tanti altri Tutto pronto per la quarta puntata de La vita è una figata, il programma che ha segnato il debutto televisivo di Bebe Vio. Annunciati gli ospiti del quarto appuntamento in programma domenica 29 ottobre alle 17.45 su Rai1. La vita è una figata Rai 1, ospiti del 29 ottobre La quarta puntata de La ...

Alex Zanardi/ "Voglio trasformare l'impossibile in possibile" (La vita è una figata) : Alex Zanardi ospite di Bebe Vio a La vita è una figata! Il suo inno al coraggio: "Voglio trasformare l'impossibile in possibile". Le ultime notizie sull'ex pilota, ora campione paralimpico(Pubblicato il Sun, 29 Oct 2017 04:40:00 GMT)