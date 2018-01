Adriano Celentano | Speciale Rock Economy Video | l' inizio con Svalutation | L' emozione non

Gli 80 anni di Adriano Celentano in tv - su Rai1 e Raiplay sabato 6 gennaio gli speciali Techetecheté e I Favolosi : Gli 80 anni di Adriano Celentano non potevano certo passare in osservati in Rai. Se nel giorno del suo compleanno Canale5 ritrasmette in prima serata il concerto all'Arena di Verona Rock Economy, la tv pubblica dedica all'anniversario del 6 gennaio una puntata speciale di Techetecheté e non solo. Nel giorno del compleanno del Molleggiato, Rai1 trasmette alle 18.40 uno speciale a lui dedicato con una carrellata dei suoi grandi successi, ...