Adriano Celentano | Pier Silvio Berlusconi gli fa gli auguri per il compleanno | ' Ti

GIACOMO CELENTANO/ Chi è Il figlio di Adriano : "Nella malattia ho incontrato Gesù negli occhi di mia moglie" : Secondogenito del "molleggiato" e di Claudia Mori, GIACOMO CELENTANO è cresciuto all'ombra dei suo genitori tra incursioni nel cantautorato e la successiva vocazione alla fede cristiana(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:10:00 GMT)

Gli 80 anni di Adriano Celentano in tv - su Rai1 e Raiplay sabato 6 gennaio gli speciali Techetecheté e I Favolosi : Gli 80 anni di Adriano Celentano non potevano certo passare in osservati in Rai. Se nel giorno del suo compleanno Canale5 ritrasmette in prima serata il concerto all'Arena di Verona Rock Economy, la tv pubblica dedica all'anniversario del 6 gennaio una puntata speciale di Techetecheté e non solo. Nel giorno del compleanno del Molleggiato, Rai1 trasmette alle 18.40 uno speciale a lui dedicato con una carrellata dei suoi grandi successi, ...

Adriano Celentano - COMPIE 80 ANNI "IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK" : Spegne 80 candeline “il molleggiato” più famoso d’Italia. Sono davvero in pochi a rappresentare la cultura nazionalpopolare italiana com’è in grado di farlo ADRIANO CELENTANO. La sua storia è quella di tutti di noi, o meglio di uno di noi, ed è lunga ben ottanta ANNI. Tutto comincia il 6 gennaio 1938, quando ADRIANO CELENTANO nasce a Milano in quella celeberrima via Gluck, nei pressi DELLA Stazione Centrale, che renderà immortale e famosa con ...

Adriano Celentano compie ottant'anni. A Como e Cantù - nei suoi film è stato 'innamorato pazzo' e 'bisbetico' : La "coppia più bella del mondo" si era sposata nella notte fra il 14 e il 15 luglio del 1964 a Grosseto. L'orario delle nozze fu spostato continuamente proprio per depistare giornalisti e fotografi. ...

Buon compleanno Adriano. Gli auguri delle star per gli 80 anni di Celentano : «auguri Adriano!!!!! Sei il mio mito di sempre, la più bella voce del mondo, sei libero, sei simpatico, sei fantastico, sei l’istinto del rock’n’roll, sei grandissimo, sei il migliore, sei yuppi du, sei er più, il re degli ignoranti, Joan lui, Geppo il folle, quello che cerca l’estate tutto l’anno, Serafino, il ragazzo della via gluck, l’animale, il molleggiato, bingo bongo, sei un sacco di cose, sei soprattutto Adriano Celentano, il più forte. ...

Scaletta Rock Economy di Adriano Celentano - su Canale 5 il 6 gennaio lo spettacolo all’Arena di Verona : Rock Economy di Adriano Celentano torna su Canale 5, in prima serata, sabato 6 gennaio. Mediaset ripropone lo spettacolo di Adriano Celentano che si è tenuto in due serate all'Arena di Verona l’8 e 9 ottobre 2012. In occasione di Rock Economy, Celentano è tornato alla dimensione live dopo 18 anni di pausa. Il doppio spettacolo verrà oggi trasmesso, in replica, in una sola serata che condenserà le emozioni del doppio spettacolo che ha visto ...