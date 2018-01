ADRIANO CELENTANO | COMPIE 80 ANNI IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK

: Buon compleanno Adriano Celentano da Foxlab - Foxlab_it : Buon compleanno Adriano Celentano da Foxlab - BURVTON : Ma che bello oggi uno dei miei attori preferiti in assoluto Adriano Celentano compie 80 anni e fanno il suo film "I… - WbWilmabianchi : RT @RaiNews: Adriano #Celentano compie 80 anni. Auguri all'artista che ha anticipato tutto. Le immagini della sua splendida carriera ? http… - ADibitonto : Adriano Celentano - L'emozione non ha voce - flvtchersmiles : RT @myloverislou: Voi vi lamentate della pubblicità di Adriano Celentano, io invece non ci faccio nemmeno caso perché sono abituata a mia n… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Spegne 80 candeline “il molleggiato” più famoso d’Italia. Sono davvero in pochi a rappresentare la cultura nazionalpopolare italiana com’è in grado di farlo. La sua storia è quella di tutti di noi, o meglio di uno di noi, ed è lunga ben ottanta. Tutto comincia il 6 gennaio 1938, quandonasce a Milano in quella celeberrima via, nei pressiStazione Centrale, che renderà immortale e famosa con una delle sue canzoni più conosciute, Ilvia, appunto.nasce prima come personaggio e poi artista. Da giovane orologiaio alla folgorazione per Elvis Presley e Rock around the clock. Sempre di orologi e di lancette si trattava, ma la mission era battere quei tempi nuovi che “il molleggiato” ha inscritti nel proprio Dna.I suoi tempi, però, non sono sempre stati quelli degli altri:è stato sempre caratterizzato ...