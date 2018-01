Addio Marina Ripa di Meana | morta dopo una lunga malattia l’icona spregiudicata di

Morta Marina Ripa di Meana - il toccante Addio della figlia Lucrezia Lante della Rovere : Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che in queste ore stanno dedicando un ricordo a Marina Ripa di Meana , signora dei salotti televisivi scomparsa ieri a 76 anni

Marina Ripa di Meana è morta dopo 16 anni di lotta contro il cancro. Addio alla donna che sapeva stupire : È morta Marina Ripa di Meana. Aveva 76 anni. Personaggio televisivo, stilista e scrittrice, famosa tra l'altro per l'autobiografia "I miei primi 40 anni". Aveva combattuto per 16 anni la sua battaglia col cancro.Lo aveva annunciato in un'intervista prima di Natale: "Questo sarà l'ultimo", e così è stato. Marina Elide Punturieri, coniugata Ripa di Meana e precedentemente nota come Marina Lante della Rovere, si è ...