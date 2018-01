Addio a John Young | leggendario astronauta che camminò sulla Luna

Addio a Johnny Hallyday voce della Francia profonda : A 74 anni muore il rocker più amato. Macron: 'Un po' di lui in tutti noi' Sfinito da un cancro ai polmoni, ha fatto concerti fino all'estate Difficile decifrare il mito Johnny Hallyday al di fuori ...

