Accoltellato dal branco a Napoli | Arturo torna a casa | ' Voglio la normalità'

Nichelino. Gianfrancesco Busano Accoltellato dalla convivente : Dramma familiare nell’area metropolitana di Torino. Una donna di 44 anni, italiana, ha tentato di uccidere il convivente. L’accoltellamento è avvenuto a Nichelino. La vittima è Gianfrancesco Busano ed è stato raggiunto da due coltellate al torace che gli hanno bucato un…Continua a leggere →

Il questore dal ragazzo Accoltellato. «Stese - i camorristi non c'entrano : c'è chi imita Gomorra» : Una visita a sorpresa per augurargli buon anno e verificare di persona il suo stato di salute. Il questore Antonio De Iesu e il colonnello Ubaldo Del Monaco, comandante provinciale dei carabinieri di...

Arturo - Accoltellato dalla baby gang. Foto choc con la pistola : ecco chi è il 15enne in cella : Impugna una pistola, che tiene puntata verso l?alto, con il braccio teso e l?impugnatura obliqua, di quelle che si vedono nei film alla Scarface. In un altro scatto postato, invece, ha...

Boxe - Domenico Urbano Accoltellato dal cognato durante il pranzo di Natale. L’ex Campione in prognosi riservata : Domenico Urbano è stato accoltellato durante il pranzo di Natale. Il pugile, ex Campione dell’Unione Europea nei pesi piuma, è infatti stato colpito al collo da un cognato che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio su decisione di Gabriella De Lucia, sostituto procuratore della Repubblica di Vasco. Il fatto è accaduto ieri a Vasco Marina (Chieti). Il 41enne avrebbe litigato in maniera veemente con il parente e il tutto è ...

Boxe - Domenico Urbano Accoltellato dal cognato. L’ex Campione in prognosi riservata : Domenico Urbano è stato accoltellato durante il pranzo di Natale. Il pugile, ex Campione dell’Unione Europea nei pesi piuma, è infatti stato colpito al collo da un cognato che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio su decisione di Gabriella De Lucia, sostituto procuratore della Repubblica di Vasco. Il fatto è accaduto ieri a Vasco Marina (Chieti). Il 41enne avrebbe litigato in maniera veemente con il parente e il tutto è ...

Arturo - Accoltellato alla gola a 17 anni - trasferito all'ospedale Monaldi : la visita degli amici : Non appartiene «ad un contesto di clan» ed i suoi genitori «sono incensurati» fa sapere Luigi Rinella, capo della Squadra Mobile di Napoli, ma per lui ora c'è...

Vasto. Quarantenne Accoltellato dal cognato a casa della suocera : Lite di Natale degenerata in tentato omicidio. La discussione tra cognati per futili motivi è avvenuta nel corso del pranzo di famiglia. Il dramma si è consumato a Vasto Marina in provincia di Chieti. Durante il pranzo natalizio nel quartiere Montevecchio, in…Continua a leggere →

Accoltellato alla gola a 17 anni - Arturo trasferito all'ospedale Monaldi : Non appartiene «ad un contesto di clan» ed i suoi genitori «sono incensurati» fa sapere Luigi Rinella, capo della Squadra Mobile di Napoli, ma per lui ora c'è...

Accoltellato dal branco - svolta nelle indagini : fermato un 15enne : E' stato fermato un 15enne nell'ambito delle indagini sul ferimento di Arturo, il 17enne accollellato lunedì scorso. Il giovane è accusato di tentato omicidio. Gli agenti di polizia hanno eseguito un'...

Napoli - 17enne Accoltellato dalla baby gang : fermato il primo aggressore - ha 15 anni : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo ...

17enne Accoltellato a Napoli - aggressori sotto protezione. Nascosti e accuditi dalle famiglie : così i grandi tutelano i baby criminali : Hanno imparato la prima regola «di chi fa il fatto brutto»: mettere la testa sotto la sabbia, aspettare che il vento cominci a buttare da un'altra parte, prima di uscire...

Ragazzo Accoltellato a Napoli - la visita in ospedale di De Magistris - questore e comandante dei carabinieri : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato in mattinata il Ragazzo di 17 anni aggredito e accoltellato nella serata di lunedì in via Foria a Napoli. L'incontro è avvenuto all'ospedale San ...

Ragazzo Accoltellato a Napoli - la visita in ospedale di De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato in mattinata il Ragazzo di 17 anni aggredito e accoltellato nella serata di lunedì in via Foria a Napoli. L'incontro è avvenuto all'ospedale San ...

Baby gang - Napoli prova a reagire : dal liceo del 17enne Accoltellato il grido di rivolta : «Arturo siamo tutti con te»: si ribellano gli studenti del liceo Cuoco, e, all?ingresso delle due sedi dell?istituto sistemano un grande striscione per esprimere il loro...