2018 | al via l' Anno del Cibo Italiano | ' una nuova occasione per valorizzare il nostro

Buona Epifania 2018 - ecco gli auguri più belli per la Befana : IMMAGINI - FRASI e VIDEO da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : 1/41 ...

Sacrificio d'amore/ Anticipazioni del 5 gennaio 2018 : la grande rinuncia di Silvia : Sacrificio d'amore, Anticipazioni del 5 gennaio 2018, su Canale 5. Brando accetta di dire addio a Silvia, ma a causa di un evento fortuito si imbatterà nel suo rivale. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:09:00 GMT)

Junior Bake Off Italia 3/ Eliminati terza puntata e vincitore : via alla seconda prova (diretta 5 gennaio 2018) : Junior Bake Off Italia 3 la terza puntata su Real Time nella prima serata, chi saranno Eliminati e chi invece, riceverà l'ambito grembiule blu? Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:41:00 GMT)

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : gare confermate nonostante una frana. Otto azzurri al via in gigante - debutta Alex Hofer : Non è iniziata sOtto i migliori auspici la tappa di Adelboden della Coppa del Mondo di sci alpino. La cittadina svizzera è isolata da ieri per via di una frana che ha bloccato la principale strada cantonale di accesso, in località Frutigen, in seguito ad una violenta ondata di maltempo. La Fis ha comunicato che il programma della due giorni si svolgerà regolarmente: la strada, infatti, verrà riaperta domattina alle 6, consentendo il regolare ...

Pallanuoto femminile - oggi al via la seconda fase della Coppa Italia 2018 : si decidono le partecipanti alla Final Four : Scatta, ad Ostia e Padova, la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: da oggi a domenica le sei squadre ancora in corsa competeranno per accedere alla Final Four che si giocherà a febbraio. Nel Girone D saranno impegnate Padova, Bogliasco e Cosenza, mentre nel Girone E scenderanno in acqua Roma, Rapallo e Catania. Le patavine e le liguri sono certamente le favorite per il passaggio alla Finale a quattro del mese prossimo, e si ...

A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018 : al via il 30 gennaio - 20 i match live : Per un’Italia che non va ai Mondiali, ce n’è una che si appresta a partecipare all’Europeo di Calcio a 5 in Slovenia. La manifestazione sarà visibile in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite, compresi i match della […] L'articolo A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018: al via il 30 gennaio, 20 i match live è stato ...

Saldi 2018 - invernali/ Oggi 5 gennaio al via gli sconti : 5 km di code su A7 verso l'outlet di Serravalle : Saldi 2018, invernali, date e calendario: le regole per fare buoni affari. Esigere trasparenza per conoscere il prezzo pieno e il prezzo di saldo.

Befana 2018 : ecco una serie di frasi e filastrocche - da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. ecco una serie di frasi da inviare ad amici o parenti. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

Divertenti auguri buona befana : immagini - frasi e video per Epifania 2018 via WhatsApp (6 gennaio) : Scommettiamo che siete finiti qui per poter fare gli auguri di buona befana in modo spiritoso e divertente: non vi deluderemo, potete starne certi. Abbiamo raccolto per voi una grande selezione di immagini, frasi e video per l'Epifania 2018, da poter inviare a mezzo WhatsApp e Facebook nel giorno del 6 gennaio. Mancano poche ore a domani, meglio armarsi subito dei contenuti che vi occorrono per prendere di sorpresa, o di mira, le ...

Meraviglie - la penisola dei tesori / Diretta : viaggio nel patrimonio culturale italiano (4 gennaio 2018) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Viviamo l’Epifania coi migliori auguri di buona Befana 2018 : video - frasi e immagini per Whatsapp : Iniziamo già da oggi 4 gennaio a capire che fare gli auguri di buona Befana 2018 in vista dell'Epifania, visto che in molti probabilmente decideranno di ricorrere a Whatsapp per inviare video, immagini e frasi adatti ad una ricorrenza come quella dell'Epifania. Individuare un contenuto a tema diventa quindi indispensabile e vi aiuterà a fare la differenza in un contesto di questo tipo. Vediamo dunque cosa potrebbe fare al caso vostro. Per ...

Avvocati : ecco come cambiano le notifiche a mezzo posta e via PEC nel 2018 Video : Al fine di completare il processo di liberalizzazione e di assicurare, a decorrere dal 2018, l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, il comma 461 della legge di bilancio 2018 apporta modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta [Video] ovvero alla vecchia legge n. 890/1982. Vediamo tutte le novita' e cosa cambia da quest’anno. Innanzitutto viene previsto che gli ufficiali giudiziari, per la ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Cade Freitag - via libera per Stoch! Colloredo fuori dopo la prima serie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Innsbruck, in Austria. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione il 4 gennaio, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i ...

C’è Posta per Te 2018 al via il 13 gennaio. Ecco gli ospiti – Foto : Higuain e De Filippi Nel sabato sera di Canale 5 sta per tornare C’è Posta per Te. L’ormai storico people show condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto la sua ventunesima edizione e ha ampiamente sfondato il muro delle duecento puntate, sarà trasmesso a partire da sabato 13 gennaio 2018 in prime time. Invariato il meccanismo, ormai collaudato: storie di persone comuni che mandano un messaggio a parenti o ad amici per ...