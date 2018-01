Xiaomi sta per portare lo split screen anche su Marshmallow | e sta risolvendo i problemi

Xiaomi lancia Yeelight Voice Assistant e MADV Mini Panoramic Camera : Xiaomi continua a sfornare nuovi prodotti per la casa intelligente ma non solo. Oggi tocca a un nuovo speaker con assistente vocale e a una fotoCamera Panoramica. L'articolo Xiaomi lancia Yeelight Voice Assistant e MADV Mini Panoramic Camera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ecco i gadget Xiaomi più interessanti del 2017 - acquistabili su GearBest : Ripercorriamo il 2017 di Xiaomi, con tutti i gadget più interessanti presentati e i link per acquistarli presso GearBest, il noto store online cinese. L'articolo Ecco i gadget Xiaomi più interessanti del 2017, acquistabili su GearBest è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sale a 27 il numero di smartphone Xiaomi che hanno ricevuto MIUI 9 Stabile : Con i tre modelli aggiunti oggi Sale a 27 il numero di smartphone Xiaomi sui quali è possibile installare la versione Stabile di MIUI 9. L'articolo Sale a 27 il numero di smartphone Xiaomi che hanno ricevuto MIUI 9 Stabile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Volete testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi A1? Ecco come farlo senza perdere i vostri dati : Se non vedete l'ora di testare Android 8.0 Oreo sul vostro Xiaomi Mi A1 senza perdere tutti i vostri dati, vi spieghiamo come farlo in pochi minuti. L'articolo Volete testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi A1? Ecco come farlo senza perdere i vostri dati è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Redmi Note 5 : e se fosse già stato presentato con un altro nome? : Sembra che Xiaomi abbia deciso di mischiare le carte in tavola per quanto riguarda Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5: e se fosse già stato presentato con un altro nome? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi presenta Yeelight Moonlight Chandelier - con un design minimalista : Xiaomi presenta un nuovo dispositivo della famiglia MIJIA. Si tratta di Yeelight Moonlight Chandelier, un lampadario minimalista che funziona con qualsiasi lampadina L'articolo Xiaomi presenta Yeelight Moonlight Chandelier, con un design minimalista è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi MIX 2 è ora disponibile nella versione Ceramic Black e nella Starck Edition : In occasione della festa cinese dei single, celebrata lo scorso 11 novembre, Xiaomi ha avviato la commercializzazione della versione Ceramica di Xiaomi Mi […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 è ora disponibile nella versione Ceramic Black e nella Starck Edition è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi alla conquista dell’Italia : smartphone in vendita anche da Esselunga : Il primo passo è stato iniziare a vendere tramite Amazon Italia e tutto il resto è una conseguenza che fa ben sperare per la diffusione del marchio Xiaomi, e dei relativi prodotti, all'interno del territorio italiano. L'articolo Xiaomi alla conquista dell’Italia: smartphone in vendita anche da Esselunga è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Gli smartphone Xiaomi starebbero arrivando anche da Carrefour : Dopo essere arrivata ufficialmente su Amazon Italia, Xiaomi sembra pronta ad arrivare nella grande distribuzione, a partire da Carrefour L'articolo Gli smartphone Xiaomi starebbero arrivando anche da Carrefour è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi avvia i test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 e rilascia MIUI 9 Global Stable per Mi MIX 2 : Xiaomi inizia i test in Closed Beta con Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 e pubblica MIUI 9 Global Stable per Xiaomi Mi MIX 2 L'articolo Xiaomi avvia i test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 e rilascia MIUI 9 Global Stable per Mi MIX 2 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuovo avvistamento per Xiaomi Redmi Note 5 e per uno sconosciuto smartphone Meizu : Xiaomi Redmi Note 5 si mostra ancora una volta in una immagine dal vivo, mentre il guscio di uno smartphone Meizu sconosciuto mostra un lettore di impronte posteriore L'articolo Nuovo avvistamento per Xiaomi Redmi Note 5 e per uno sconosciuto smartphone Meizu è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi approda ufficialmente in Italia - telefoni acquistabili su Amazon! : Finalmente, dopo anni di attesa, Xiaomi sbarca in Italia. Era una notizia che ormai girava da tempo su Internet ma nessuno si sarebbe aspettato un arrivo così rapido e veloce, giusto in tempo per il Black Friday. Per ora, la società produttrice cinese di telefoni e accessori, è arrivata solamente sul sito di vendita più famoso al mondo, Amazon. Attualmente gli unici modelli disponibili sono solamente tre, Xiaomi Redmi 4x, Xiaomi Redmi ...

Imminente il lancio di Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus - mente Xiaomi Mi MIX riceve MIUI 9 stabile : Xiaomi Mi MIX sta ricevendo MIUI 9 Global stabile, mente la presentazione di Xiaomi Redmi 5 e Redmi Plus dovrebbe avvenire entro fine novembre L'articolo Imminente il lancio di Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus, mente Xiaomi Mi MIX riceve MIUI 9 stabile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

MIUI 9 arriva in versione stabile su Xiaomi Mi 5 e Mi 5S Plus : Il rollout della versione stabile di MIUI 9 Global raggiunge anche Xiaomi Mi 5, con un aggiornamento da quasi 600 MB, e Mi 5S Plus, con un aggiornamento grande il doppio. L'articolo MIUI 9 arriva in versione stabile su Xiaomi Mi 5 e Mi 5S Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.