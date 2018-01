XBOXONERilasciato RetriX v1 9 10 | aggiorna i core e aggiunge il supporto CHD Playstation

: [XBOXONE]Rilasciato RetriX v1.9.10 :aggiorna i core e aggiunge il supporto CHD Playstation - GAMESANDCON : [XBOXONE]Rilasciato RetriX v1.9.10 :aggiorna i core e aggiunge il supporto CHD Playstation -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Dopo un periodo di pausa ,lo sviluppatore Aftnet aka alberto fustinoni ha rilasciato un nuovomento diin versione 1.9.10, ad annunciarlo il canale ufficiale su Twitter.Trasforma la tua XboxOne in un multi-emulatore con,un port di LibRetro in LibretroRT ,un framework che consente di portare iLibretro ai componenti WinRT sulla Xbox One che può emulare i giochi di una vasta gamma di sistemi, come il NES, SNES, GBA, Sega Genesis,1, con più aggiunte previste in futuro, come la console N64 e Dreamcast.Questa nuova versioneildel CHD per, Mega CD, PC Engine e PCFX eildell’ input analogico per.Vi ricordo che non è più necessario importare certificati per l’installazione, basta semplicemente installare il file appxbundle come se fosse un installatore ...