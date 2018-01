Woody Allen | un misogino con l' ossessione per le minorenni Il Washington

'Woody Allen ossessionato dalle minorenni' - il Washington Post apre gli archivi : ossessionato dalle minorenni, proprio come i personaggi dei suoi film: il Washington Post pubblica oggi estratti dai 56 scatoloni di carte consegnate da Woody Allen a Princeton. Decenni, per l'...

Woody Allen - il Washington Post apre gli archivi : ossessionato dalle minorenni : ossessionato dalle minorenni, proprio come i personaggi dei suoi film: il Washington Post pubblica oggi estratti dai 56 scatoloni di carte consegnate da Woody Allen a Princeton. Decenni, per l'...

La ruota delle Meraviglie - il cinema di Woody Allen si trasforma senza perdere la sua poesia : Era chiaro già da Café Society che la collaborazione tra Woody Allen ed il direttore della fotografia Storaro avrebbe rappresentato una ennesima evoluzione (o quantomeno mutazione) del cinema di un regista che è paradigma vivente della teoria per cui gli autori fanno sempre lo stesso film ma declinato in maniera sempre diversa. E La ruota delle Meraviglie conferma quello stesso approccio alla luce […] L'articolo La ruota delle Meraviglie, ...

"Così ho convinto Woody Allen a lasciarmi fare Mariti e mogli" : Monica Guerritore autrice dell'adattamento teatrale del film 'Mi ero innamorata di quel testo ma subito incassai il no del regista Cruciale fu poi l'aiuto di Storaro' Donna di temperamento si sarebbe ...

La ruota delle meraviglie/ Il protagonista nel film pessimista di Woody Allen : Quarantottesimo film di Woody Allen, La ruota delle meraviglie torna sulle infinite variazioni dell'amore che finisce sempre e inevitabilmente male. ROBERTO BERNOCCHI

La Ruota delle meraviglie : recensione del nuovo film di Woody Allen con Kate Winslet e Justin Timberlake : Arriva nelle sale “La Ruota delle meraviglie – Wonder Wheel”, ultimo film diretto dal maestro Woody Allen con Kate Winslet e Justin Timberlake. Vi forniremo trama, video recensione e commento. recensione de “La Ruota delle meraviglie” di Woody Allen Ginny è un ex attrice malinconica, emotivamente instabile e, tradendo suo marito per un attore che l’ha illusa, ha fallito anche come madre dato che il figlio Richie reagisce in maniera ...

Al cinema “La ruota delle meraviglie” l’ultimo film di Woody Allen tra passione e tradimenti : Diretto dal grande Woody Allen e impreziosito dalla cinematografia del Premio Oscar Vittorio Storaro, arriva al cinema “La ruota delle meraviglie” è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni ’50. Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed ...

La ruota delle meraviglie - uno spento Woody Allen in versione tragica : La ruota delle meraviglie è il 48esimo film di Woody Allen, che continua la collaborazione, inaugurata con Cafè Society, sia con Amazon Studios che col direttore della fotografia Vittorio Storaro. Stavolta il regista newyorkese licenzia uno dei suoi non numerosi film integralmente seri. 1950, circa: Ginny (Kate Winslet), appassita ex attricetta quarantenne, dopo aver rovinato il precedente matrimonio s’è adattata al lavoro di cameriera e al ...

Woody Allen - una ruota senza meraviglie : Premesso che un film di Woody Allen vale, da solo, più di tante cervellotiche pellicole festivaliere dirette dai maestri della noia (quelle incensate dalla critica radical snob, ma che il grande ...