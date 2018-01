Windows 10 Redstone 4 | in arrivo miglioramenti per la ricerca di file

Leggi la notizia su surface-phone

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Poche settimane fa, Microsoft ha annunciato iper ladiincon104. Precedentemente conosciuto come WDS (Desktop Search), l’indicizzatore didiè un servizio che organizza ie le cartelle memorizzate nel sistema. L’Esploraad esempio utilizzaSearch Indexer per organizzare le cartelle in modo da consentire agli utenti di trovare facilmente, documenti, immagini e altro in pochissimo tempo. Microsoft sta testando una nuova versione diSearch Indexer che potrebbe migliorare la sua efficacia e la durata della batteria. Mentre l’indicizzatore si sposta da una cartella all’altra, la velocità della query diminuisce. Quando l’indicizzatore rileva che la velocità della query è in caduta, unisce gli indici per migliorare le prestazioni. Un indice completamente unito restituisce ...