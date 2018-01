Washington Post sugli appunti privati di Woody Allen | E' ossessionato dalle

"Woody Allen - un misogino con l'ossessione per le minorenni". Il Washington Post analizza gli archivi privati del regista : "Ho letto le confessioni private di Woody Allen. È ossessionato dalle minorenni". Con questo titolo è apparso sul Washington Post un articolo scritto in prima persona dal giornalista Richard Morgan. Il cronista freelance ha avuto accesso alle 56 scatole di scritti personali del regista donati alla Princeton University, e ne ha raccontato il contenuto, a detta sua "intriso di misoginia". "Quella di Allen è un'ossessione per ...

'Woody Allen ossessionato dalle minorenni' - il Washington Post apre gli archivi : ossessionato dalle minorenni, proprio come i personaggi dei suoi film: il Washington Post pubblica oggi estratti dai 56 scatoloni di carte consegnate da Woody Allen a Princeton. Decenni, per l'...

Woody Allen - il Washington Post apre gli archivi : ossessionato dalle minorenni : ossessionato dalle minorenni, proprio come i personaggi dei suoi film: il Washington Post pubblica oggi estratti dai 56 scatoloni di carte consegnate da Woody Allen a Princeton. Decenni, per l'...

Donald Trump - 5 bugie al giorno. Il bilancio di un anno fatto dal Washington Post : A pochi giorni dal suo primo anniversario alla Casa Bianca, Donald Trump sta per conquistare un record. Peccato sia negativo e gli consegni l'Oscar come presidente Pinocchio. Secondo un'analisi del celebre quotidiano americano Washington Post, sino al primo gennaio il tycoon ha infatti fatto 1950 dichiarazioni false o fuorvianti, con una media di 5,6 menzogne al giorno. Insomma, numeri piuttosto inequivocabili.Con ancora 18 giorni alla fine del ...

Lorde accusata di antisemitismo sul Washington Post : “Boicotta Israele - ma appoggia il regime di Assad” : Lorde accusata di antisemitismo dal Washington Post. La cantante neozelandese è, purtroppo, protagonista di una polemica diventata virale nelle ultime ore, a causa di una pagina comprata sul Washington Post. L'annullamento del concerto previsto il prossimo 5 giugno 2018 a Tel Aviv in Israele, infatti, l'ha portata al centro dell'attenzione mediatica, o meglio, di una bufera mediatica scatenata dal rabbino Shmuley Boteach. Quest'ultimo ha ...

Corea del Nord - Washington Post : “I nuovi missili ricordano i progetti sovietici venduti negli anni ’90” : Gli ultimi, molto avanzati, missili testati dalla Corea del Nord sono molto simili ai progetti, sviluppati nei laboratori strategici sovietici, che furono messi in vendita dopo il tracollo dell’Unione Sovietica. E’ quanto scrive il Washington Post che ha ottenuto copie dei documenti del Makeyev Rocket Design Bureau, una joint venture di scienziati russi e investitori americani che nel 1992 volevano riconvertire i progetti di missili ...

Morto William Graham - erede della dinastia del Washington Post : si è sparato come il padre : Dopo il suicidio di Philp, fu la moglie Katharine a diventare editore del giornale che con la sua guida divenne una delle principali e più famose testate d'America e del mondo, grazie anche a scoop ...

Usa - muore suicida William Graham - erede della dinastia del Washington Post : si è sparato come il padre : Dopo il suicidio di Philp, fu la moglie Katharine a diventare editore del giornale che con la sua guida divenne una delle principali e più famose testate d'America e del mondo, grazie anche a scoop ...

William Graham si suicida come suo padre 54 anni fa. Era uno degli eredi della dinastia del Washington Post : Si è ucciso proprio come fece suo padre nel 1963. Uno degli eredi della dinastia storica del Washington Post, William Graham, è stato trovato privo di vita una settimana fa, ma a dare la notizia è un necrologio pubblicato dal quotidiano della capitale statunitense.William Graham, 69 anni, avvocato, investitore e filantropo, era figlio della leggendaria editrice del Washington Post degli anni del Watergate, Katharine Graham. ...

Suicida il figlio della ex editrice del Washington Post Katharine Graham : Lutto nel mondo della grande editoria Usa. William Graham , 69 anni, figlio della leggendaria editrice del Washington Post degli anni del Watergate, Katharine Graham, si è Suicidato sparandosi un colpo alla ...

Corea del Nord - Mosca : “Siamo disposti a mediare tra Washington e Pyongyang” : La Russia e’ disposta a mediare tra gli Usa e la Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, mentre il segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessita’ di passare presto al dialogo con Pyongyang. L'articolo Corea del Nord, Mosca: “Siamo disposti a mediare tra Washington e ...

Corea del Nord - Mosca : “Siamo disposti a mediare tra Washington e Pyongyang” : La Russia e’ disposta a mediare tra gli Usa e la Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, mentre il segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessita’ di passare presto al dialogo con Pyongyang. L'articolo Corea del Nord, Mosca: “Siamo disposti a mediare tra Washington e ...

Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità pubblica di non usare alcune parole nei documenti - tra cui “feto” e “transgender” : Secondo il Washington Post, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il più importante organo di controllo sulla sanità pubblica americana, di smettere di usare una lista di sette parole nei The Post Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità pubblica di non usare alcune parole nei documenti, ...

140 anni di Washington Post : Storia, foto e prime pagine di un giornale che cominciò occupandosi di cose locali per diventare un'istituzione con pochi eguali The Post 140 anni di Washington Post appeared first on Il Post.