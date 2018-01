Volley | Qualificazioni Europee | l' U 17 Femminile super con la Croazia

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.18 Maschile supera anche Svizzera : MARTINA FRANCA (TARANTO) -Secondo successo azzurro nel torneo di qualificazione ai C ampionati Europei maschili Under18 in corso di svolgimento a Martina Franca . La nazionale di Fanizza ha battuto ...

Volley : Qualificazioni Europee - l'U.18 supera la Danimarca : MARTINA FRANCA (TARANTO)- Positivo esordio a Martina Franca della nazionale Under 18 Maschile nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria . La formazione di Vincenzo Fanizza ha ...

Volley : Qualificazioni Europee - l'Italia Under 17 supera l'Austria : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- Esordio vincente per le azzurrine della Nazionale Under 17 nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Bassano del Grappa . ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Italia straripante sull’Austria - Cagnin e Omoruyi a valanga : L’Italia travolge l’Austria con uno straripante 3-0 (25-14; 25-10; 25-8) nel primo incontro del torneo di qualificazione agli Europei U17 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato le modeste avversarie spingendo al servizio (11 aces) e a muro (4), trascinate da una sontuosa Emma Cagnin (14 punti, 56% in attacco) e da Loveth Omoruyi (11). Meritano una menzione le bordate al servizio di Linda ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Beach Volley - World Tour 2018 - The Hague. April Ross supera le qualificazioni - Reid Priddy no. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Storie americane e partenze di rincorse olimpiche si intrecciano sulla sabbia dell’impianto di The Hague che ospita il primo torneo del 2017 di Beach volley, un 4 Stelle di buon livello che ha vissuto oggi la giornata dedicata alle qualificazioni. Il torneo femminile ha già espresso i suoi verdetti e spiccano due coppie qualificate che potrebbero dire la loro anche da Domani in poi, le brasiliane Maria Antonelli/Carol ma soprattutto la ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...

Volley : Nazionali - ufficializzati i calendari delle qualificazioni agli Europei giovanilii : ROMA - La CEV ha ufficializzato i calendari dei tornei di qualificazione ai Campionati Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili con l'Italia che li organizzerà entrambi a inizio gennaio. Dal 4 ...