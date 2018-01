Volkswagen Golf TCR - La Golf col pallino delle corse

Volkswagen Golf - La prova della 1.0 TSI 110 CV Business : Cambiare poco, almeno allapparenza, per affinare il tutto. la parola dordine quando si parla di unicona come la Volksvagen Golf. Cosi, al restyling della settima serie, si è deciso di effettuare lievi modifiche estetiche, intervenendo più radicalmente nel comparto motorizzazioni e infotainment. Sulla Golf in prova diventa protagonista il tre cilindri 1.0 turbobenzina da 110 CV, qui abbinato al cambio manuale a sei marce (il Dsg è a richiesta). ...

Volkswagen Golf GTI TCR - La versione da corsa si aggiorna : Negli scorsi mesi la Volkswagen ha presentato la versione facelift di una delle sue vetture più importanti, la Golf. A beneficiare degli aggiornamenti estetici sono state tutte le versioni, compresa la GTI e, da oggi, anche la sua evoluzione da competizione, la GTI TCR. Il restyling della sportiva debutterà al Motor Show di Essen, in programma dal 2 al 10 dicembre, per poi scendere in pista a partire dal prossimo anno. Nuovo look. La nuova ...

Volkswagen - 3 miliardi di euro per la fabbrica della nuova Golf : La Volkswagen ha annunciato da tempo investimenti miliardari per il proprio futuro. Saranno infatti 34 i miliardi di euro che andranno a finanziare i piani di mobilità elettrica, guida autonoma e digitalizzazione, con 3 miliardi che saranno destinati all'aggiornamento della fabbrica di Wolfsburg. La Casa, ancora in fase di riassestamento a seguito del dieselgate, ha una situazione finanziaria definita robusta dagli stessi vertici dell'azienda ...