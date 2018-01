Vigorito rivela : “Mi piacerebbe parlare con il Napoli di Giaccherini. Se vogliono Ciciretti devono contattarmi” : Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito , ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando dichiarazioni anche sul calciomercato del club sannita: “Abbiamo avuto molte proposte da giocatori molto importanti. A noi servono giocatori che vogliono sognare insieme a noi la salvezza. Chi vuole abbracciare il sogno con noi sarà accolto. A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come […] L'articolo Vigorito rivela : “Mi ...

Ciciretti-Napoli - svolta nella trattativa : la rivelazione del patron del Benevento Vigorito : Ciciretti-Napoli, LE ULTIME – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha fatto un punto sul futuro di Amato Ciciretti svelando le ultime importanti novità: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...