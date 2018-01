Vigili urbani | a Roma dovranno pagare l' abbonamento all' Atac

Trento : Vigili urbani aggrediti - denunciato giovane nigeriano : Trento. E' stato denunciato un nigeriano di 27 anmni, richiedente asilo, per l'aggressione di sabato 23 dicembre, a danno di una pattuglia dei vigili urbani di Trento in piazza Dante. Un gruppo di una ...

Roma - gogna online per chi offende i Vigili urbani : imposto un video di scuse : Non bastano il risarcimento pecuniario e la lettera di scuse. A Roma, chi viene denunciato per oltraggio dai vigili urbani, deve accettare la gogna 2.0 e pubblicare online un video di scuse. A portare ...

Roma - un video su Youtube di scuse e i Vigili urbani ritirano la denuncia per oltraggio : Nella Capitale a chi manda a quel paese un agente di polizia municipale viene recapitato un testo precompilato di scuse da leggere davanti alla telecamera di uno smartphone e quindi da postare su Youtube. Una volta in Rete, la denuncia per oltraggio viene ritirata ma la multa no.

Roma - "I 300 Vigili urbani assunti saranno tutti in servizio nelle strade" : Il venerdì nero per il traffico potrebbe aver impresso la svolta ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere gli stessi vigili urbani. Il comandante generale Diego Porta ha infatti deciso di ...

Paceco - abbandonano cane e i Vigili urbani non fanno nulla. La denuncia di Enrico Rizzi : L'animalista e presidente del Noita Enrico Rizzi denuncia l'abbandono di un cane avvenuto a Paceco e allo stesso tempo i vigili urbani che, chiamati da alcuni studenti che hanno assistito alla scena ...

Roberta Ragusa : Antonio Logli assunto dal Comune - un posto nei Vigili urbani : ROMA Torna a far parlare di sé Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 dalla provincia di Pisa. Questa volta Antonio Logli torna sulla pagine dei giornali per una ...

Antonio Logli assunto dal Comune : posto nei Vigili urbani per il marito di Roberta Ragusa : Antonio Logli assunto dal Comune: posto nei Vigili urbani per il marito di Roberta Ragusa Antonio Logli ha rinunciato a un risarcimento di 8mila euro per una causa vinta contro il Comune, in cambio di un posto da amministrativo nel comando dei Vigili urbani: archivierà i verbali delle multe.Continua a leggere Antonio Logli ha rinunciato […] L'articolo Antonio Logli assunto dal Comune: posto nei Vigili urbani per il marito di Roberta Ragusa ...

Ubriaco al volante sfonda con il fuoristrada la recinzione del comando dei Vigili urbani : Alle 4 di questa notte, sabato, un fuoristrada ha sfondato la recinzione del comando della polizia municipale di via Bologna. Un Suzuki Santana con due giovani a bordo proveniva da corso Novara quando ...

Cagnano Varano - arrestato l'ex capo dei Vigili urbani : mise ordigno sotto l'auto del successore : Pasquale Coccia, 39enne, è ai domiciliari. Le indagini hanno accertato che fece esplodere una bomba sotto l’auto del proprio superiore per costringerlo ad...

Merce abusiva e falsi : sequestri da parte dei Vigili urbani di Marsala e Mazara : I vigili urbani di Marsala hannoeffettuato questa settimana diversi sequestri di prodotti venduti abusivamente al mercatino del Martedì di Piazza Stadio, al mercato contadino della Domenica al ...

Trans seminudo gira per la strada ad Alba. Arrivano ambulanza e Vigili urbani : ALBA ADRIATICA In bikini e con il tanga, sul duro asfalto e a poche ore di distanza dall'inizio di novembre. Trambusto, nel pomeriggio di ieri, nell'area del lungomare Marconi ad Alba Adriatica dove ...

Concorsi comunali : 500 posti per Funzionari - Vigili urbani - docenti : ecco dove Video : Concorsi comunali: 500 posti per Funzionari, vigili urbani, docenti: ecco dove Video L’elenco dei Concorsi pubblici con scadenza 30 ottobre per chi ha il diploma di maturità o la laurea Clicca e guarda il Video ...