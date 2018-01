: @ArturoParco @ArturoRomagna @ginestragildo @Memix1968 @marturoaldelfic @luciano40397087 @ZeniaConfusa @MArturoSav… - air_mov : @ArturoParco @ArturoRomagna @ginestragildo @Memix1968 @marturoaldelfic @luciano40397087 @ZeniaConfusa @MArturoSav… - lav_venezia : RT @glfelicetti: Cagnetta ritrovata ieri a Valmontone, Roma. Portata dal veterinario ma impossibile verifica su anagrafe canina @RegioneLaz… -

Misterioso ritrovamento a, dove una pattuglia di Carabinieri in servizio in Riva degli Schiavoni, vicino a piazza San Marco, ha rinvenuto all'altezza Ponte della Pietà una scultura inraffigurante unadi donna, seminascosta tra le passerelle per l' acqua alta. Si presume che l'opera sia stata abbandonata dopo un tentativo di furto finito male, considerato il notevole peso del manufatto (oltre mezzo quintale), che ne rendeva difficile il trasporto.(Di venerdì 5 gennaio 2018)