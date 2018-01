USA | maltempo eccezionale | Boston paralizzata in un inferno di neve e acqua

Maltempo : ancora chiUSA la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil–Cervinia (Aosta), interdetta al traffico da ieri sera per pericolo valanghe. Al momento la commissione valanghe sta effettuando un sopralluogo per verificare la situazione. Sarebbero bloccati a Cervinia circa 10mila turisti. L'articolo Maltempo: ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo USA - Cyclone bomb : almeno sei le vittime : Sono almeno 6 le vittime segnalate per il "ciclone bomba" glaciale che si è abbattuto sulla costa Est degli Stati Uniti. Tre morti sono stati registrati nella Carolina del Nord e tre nella Carolina ...

Maltempo - blocco neve : chiUSA la strada vero il Passo del Gallo-Svizzera : La caduta sulla strada che conduce al Passo del Gallo, a Livigno (Sondrio), di un piccolo distacco nevoso unitamente al pericolo valanghe in queste ore particolarmente elevato ha spinto oggi le autorita’ svizzere e italiane a interdire, in via momentanea, il traffico lungo la strada che unisce Valtellina e Svizzera. Il distacco si e’ verificato oggi pomeriggio e in quel momento non transitavano auto, per cui non si registrano feriti. ...

Maltempo Piemonte : chiUSA per neve la ss 659 nel Verbano : Anas in una nota comunica che la strada statale 659 ‘Di Valle Antigorio e Val Formazza’ è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ...

Maltempo : la strada per Cervinia rimarrà chiUSA tutta la notte : La strada regionale di accesso a Breuil-Cervinia rimarrà chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all’ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. “Domani mattina non appena la visibilita’ lo consentira’ faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe“, ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil-Cervinia – ha riferito il commissario – ...

Maltempo USA - chiusi aeroporti New York : 21.11 Il "ciclone bomba" che da oltre 24 ore scarica neve e gelo sulla costa Est degli Usa ha indotto le autorità a chiudere l'aeroporto JFK di New York e a cancellare oltre 3.300 voli. La chiusura potrebbe continuare anche domani per i fortissimi venti che rendono pericolose le manovre di atterraggio. Al La Guardia è stato annullato il 90% dei voli e a Newark cancellati 887 voli. In totale sono 27.000 i voli annullati per il "ciclone bomba" ...

Maltempo in Piemonte - Anas : chiUSA per neve strada statale 659 : Roma, 4 gen. (askanews) Maltempo in Piemonte: la strada statale 659 Di Valle Antigorio e Val Formazza è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di ...

Maltempo - USA in ginocchio per il 'ciclone bomba' : E' stata chiamata ' ciclone bomba ' la tempesta che sta imperversando sulla East Coast degli Stati Uniti con neve, vento e temperature glaciali. Quasi 3.000 voli sono già stati cancellati e altre ...

USA - in arrivo Cyclone bomb : quasi 3mila voli cancellati per maltempo : Oltre 2.800 voli sono stati cancellati a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo gli Stati Uniti. La costa nord-orientale è alle prese da una decina di giorni con temperature glaciali e nelle prossime ore è in arrivo un "ciclone bomba" che porterà neve e vento.Il New England sarà ricoperto da circa 30 cm di neve mentre verso le fine della settimana Boston e il New Hampshire saranno più freddi di Marte. La bufera che ...

Maltempo - USA in ginocchio per il "Cyclone bomb" | Neve anche in Florida - 3mila voli cancellati | Foto : Una tempesta chiamata "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") ha colpito il nord-est degli Stati Uniti con Neve, vento e temperature glaciali. Oltre 2.800 voli cancellati. All'aeroporto "La Guardia" di New York è rimasto a terra il 90% dei voli

Maltempo - USA in ginocchio per il "Cyclone bomb"Neve anche in Florida - 3mila voli cancellati | Foto : Una tempesta chiamata "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") ha colpito il nord-est degli Stati Uniti con neve, vento e temperature glaciali. Oltre 2.800 voli sono già stati cancellati e in giornata sono attese altre migliaia di defezioni. All'aeroporto "La Guardia" di New York è rimasto a terra il 90% dei voli

Maltempo - "Cyclone bomb" sugli USA : quasi 3mila voli cancellati : Una tempesta chiamata "Cyclone bomb" ("Ciclone bomba") ha colpito il nord-est degli Stati Uniti con neve, vento e temperature glaciali. Oltre 2.800 voli sono già stati cancellati e in giornata sono ...

Maltempo - fortissimo vento su tutta Calabria caUSA disagi : Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono state impegnate nelle notti del 3 e 4 gennaio, in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Le richieste provenienti ...

Maltempo Sardegna : il maestrale caUSA problemi a navi e aerei in Gallura : Maltempo e forte vento di maestrale in Sardegna. In Gallura in particolare il maestrale viaggia a circa 100 Km/h. Dopo una piccola pausa concessa nel pomeriggio, le raffiche provenienti da nord ovest hanno sferzato Olbia e il nord-est della Sardegna creando una serie di disagi anche in città. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi divelti, pali della luce, impianti fotovoltaici e pensiline dell’autobus finite a terra. problemi ...