Usa | Fbi e procuratori federali indagano su Fondazione Clinton

Usa : FBI - critiche Trump sono "false" : Ed è per questo che l'FBI continua a essere la prima al mondo. Gli agenti sono dediti alla loro missione, suggerire altrimenti è semplicemente falso'', afferma Thomas O'Connor, presidente dell'...

Usa - Comey replica a Trump : "Fbi onesta" : 5.36 "L'Fbi è onesta. l'Fbi è forte. l'Fbi è e sarà sempre indipendente". Lo afferma James Comey, ex direttore dell'agenzia, su Twitter. Comey twitta se stesso e le parole che ha pronunciato nel corso della sua au- dizione in Congresso l'8 giugno 2017 per rispondere alle accuse del presidente americano Trump. In una serie di tweet,Trump ha accusato l'Fbi di avere una reputazione a pezzi a causa di Comey e della sue gestione dell'emailgate.

Usa - l'ex consigliere Flynn si dichiara colpevole : Ho mentito all'Fbi : L’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Michael Flynn, oggi si presenta davanti a un giudice federale a Washington per rispondere dell’accusa, già formalizzata, di aver mentito all’Fbi sul suo incontro con l’ambasciatore russo negli Stati Uniti. Lo si legge in un documento reso pubblico dall’ufficio di Robert Mueller, consigliere speciale che indaga sul Russiagate, ovvero i ...

Russiagate - ex consigliere per la sicurezza Flynn accUsato di aver mentito all’Fbi : Michael Mueller, procuratore speciale sul Russiagate, ha accusato Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, di aver mentito all’Fbi. In un dossier di due pagine, a cui Efe ha avuto accesso, il procuratore speciale ha accusato Flynn di aver reso “volontariamente e consapevolmente” “dichiarazioni false, fittizie e fraudolente” al Federal Bureau of Investigation riguardanti le sue ...

Russiagate - Manafort si costituisce all'Fbi : "Ha cospirato contro gli Usa per 11 anni". Ma Trump lo difende : «Non c'è stata collusione fra la mia campagna e la Russia». Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo la formalizzazione delle prime accuse...