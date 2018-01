Uragano Marian | task force a Porto Rico per un nuovo conteggio delle vittime

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Il governatore diRicardo Rossello ha annunciato la formazione di unaper indagare sul numero reale dicausate dall’Maria, che ha investito il Paese 4 mesi fa. Mentre il ritorno alla normalità è ancora lontano, oltre alla polemica sui soccorsi tardivi, uno dei temi più controversi rimane quello del numero reale di morti: ufficialmente lesarebbero 64, ma da un’indagine realizzata dal Center for Investigative Journalism in collaborazione con il New York Times è emerso che potrebbero invece essere un migliaio. L'articoloper unsembra essere il primo su Meteo Web.