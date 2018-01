Uomini e Donne | nuove corteggiatrici | torna l’ex di Monte e non solo

Uomini e Donne anticipazioni - salta di nuovo la scelta di Paolo : la soluzione proposta : Uomini e Donne anticipazioni: Paolo Crivellin ha scelto? La proposta alle corteggiatrici durante la registrazione del Trono Classico Oggi, venerdì 5 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Tanti quelli curiosi di sapere come le cose sarebbero andate dopo la mancata scelta di Paolo Crivellin della scorsa settimana. Quali sono […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, salta di nuovo la scelta di ...

Uomini e Donne - le nuove puntate lunedì. A fine gennaio l'esordio di Mariano Catanzaro : Si riaccende il pomeriggio di Canale 5: lunedì 8 gennaio alle 14.45 il nuovo appuntamento con ' Uomini e Donne' . Il programma leader del pomeriggio con oltre 3 milioni medi di telespettatori pari ad ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : ancora critiche per Anna Tedesco! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: scatta un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani nell'ultima registrazione e il gossip sulla coppia si scatena.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:01:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Sonia ed Emanuele - scambio di messaggi dopo l’addio : “Ci vuole altro!” - Mauti risponde : Uomini e Donne gossip, Sonia ed Emanuele, scambio di messaggi dopo l’addio: “Ci vuole altro!”, la bella risposta di Mauti L’annuncio è arrivato appena dopo Natale: il 26 dicembre Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini hanno dato ufficialità al loro addio. La storia non poteva continuare. Troppe incognite, troppi errori da parte di entrambi. La coppia […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia ed Emanuele, scambio di ...

Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo : Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo Maria De Filippi a Uomini e Donne è furiosa con un opinionista del programma ...

Uomini e Donne oggi : Sabrina Ghio si è fidanzata? Gli indizi : Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha ritrovato l’amore? Gli indizi social Non è andata affatto bene a Sabrina Ghio, ma forse ora potrebbe aver trovato l’amore. L’ex allieva di Amici è arrivata a Uomini e Donne con l’intento di trovare finalmente l’amore e iniziare a fare la fidanzata. La bellissima donna è infatti diventata mamma […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sabrina Ghio si è fidanzata? Gli indizi proviene ...

Uomini e donne - la De Filippi in rotta con un opinionista del programma. Sarà escluso? : Uomini e donne, come saprete, tornerà lunedì 8 gennaio 2018. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, tuttavia, sanno bene che durante il periodo natalizio sono andati avanti con le registrazioni: dalla scelta del nuovo tronista Mariano Catanzaro alla scelta-no scelta di Paolo Crivellin. Ed ovviamente alle mitiche vicissitudini di Gemma e George che non smettono di stupire né di annoiare il pubblico del Trono Over. Uomini e donne, ...

Uomini e Donne : un ballo per Gemma e Giorgio con finale speciale : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma balla con Giorgio e si baciano Si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne e ancora una volta, Gemma e Giorgio sono finiti al centro dell’attenzione. Prima di parlare dei due protagonisti del programma, il cavaliere del parterre maschile Domenico ha raccontato di aver sognato Tina […] L'articolo Uomini e Donne: un ballo per Gemma e Giorgio con finale speciale proviene da ...

